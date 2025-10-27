Dónde ver, a qué hora y contra quién juegan los equipos canarios en la primera ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey ya está en marcha. La competición más querida del fútbol español arranca esta semana con auténticos partidazos que estarán muy disputados. En la primera ronda del torneo de la ilusión, los equipos modestos sueñan con dar la sorpresa ante los conjuntos del fútbol profesional y seguir avanzando en el torneo del KO. La UD Las Palmas, el CD Tenerife y la UD San Fernando serán los tres representantes canarios y buscarán superar la primera ronda para mantener viva la emoción copera en el archipiélago.

Este año, el torneo introduce una nueva modalidad de sorteo. Los 112 equipos se distribuyen en 4 grupos según criterios geográficos, para determinar los 56 enfrentamientos entre clubes. En esta primera ronda, los emparejamientos se establecen en función de las categorías, por lo que los conjuntos de Primera y Segunda División no pueden enfrentarse entre ellos.

Esta competición es conocida como 'La Copa de la Ilusión' por este motivo, porque los equipos de categorías regionales pelean por hacerse un hueco en la siguiente eliminatoria contra los grandes clubes del fútbol español. Los equipos canarios ya se preparan para iniciar su andadura copera.

UD San Fernando - Albacete Balompié

El primer equipo canario en debutar en la Copa del Rey será la UD San Fernando, que se enfrentará al Albacete Balompié. El encuentro se disputará a las 19:00 hora canaria (20:00 en la Península) en el Estadio de Gran Canaria, escenario al que el conjunto de San Bartolomé de Tirajana se ha visto obligado a trasladarse, ya que su campo habitual no cumple con los requisitos exigidos para esta competición.

El equipo grancanario, que milita en Tercera Federación, afrontará un reto de altura ante un rival que compite tres categorías por encima. Actualmente, la UD San Fernando es sexta en el Grupo 12 y llega al choque tras un contundente 4-0 frente al Tenisca, un resultado que refuerza su confianza.

En cambio, el Albacete Balompié atraviesa una mala racha. Actualmente, ocupa la decimosexta posición en Segunda División y llega a la cita tras caer 1-3 ante el Córdoba en LaLiga Hypermotion. Con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, los manchegos podrían ser el rival perfecto para una sorpresa canaria en esta primera ronda copera.

RSD Alcalá - CD Tenerife

El partido de Copa del Rey del CD Tenerife dará comienzo a las 19:30 hora canaria (20:30 en la península) en el estadio municipal 'El Val' de Alcalá de Henares. La Real Sociedad Deportiva Alcalá, equipo que compite en la Segunda Federación, se enfrentó este fin de semana al filial chicharrero, donde lograron imponerse por 1-0. Además, el conjunto madrileño jugó hace dos jornadas contra el filial de la UD Las Palmas, en un encuentro que terminó con una victoria de los amarillos por 2-0.

Por otro lado, el CD Tenerife atraviesa una racha preocupante, acumulando tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. A pesar de mantenerse como líder de su grupo en la Primera Federación, el conjunto dirigido por Álvaro Cervera comienza a tambalearse y a perder su hegemonía en el tercer escalón del fútbol español.

CD Extremadura - UD Las Palmas

La UD Las Palmas viaja a Almendralejo con el objetivo de traerse la victoria ante uno de los equipos con mejor dinámica de Segunda Federación. Los extremeños, líderes del grupo 4 de la cuarta categoría, lucharán por avanzar de ronda en la Copa del Rey. Por su parte, el conjunto dirigido por Luis García, actualmente segundo en LaLiga Hypermotion, buscará un triunfo clave en la temporada tras la decepción sufrida la pasada campaña ante el Elche CF.

El estadio Francisco de la Hera será el escenario del CD Extremadura - UD Las Palmas que comenzará a las 20:00 hora canaria (21:00) hora peninsular.

Ninguna televisión ofrecerá los partidos de los equipos canarios

Los encuentros de Copa del Rey de la UD Las Palmas, el CD Tenerife o UD San Fernando no se podrán ver por televisión. Ni RTVE, ni Movistar ni la Televisión Canaria ofrecerán el encuentro. Las televisiones oficiales con los derechos de la competición han tomado en cuenta estos partidos para entrar en su parrilla.

Por ello, si deseas seguir en vivo los duelos coperos de tu equipo, puedes hacerlo a través de la radio sintonizando las principales emisoras deportivas, como Radio Canaria, COPE, SER o RNE.

