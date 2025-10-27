Yeremy Pino: "Lo importante es estar y sumar en el Mundial"

Yeremy Pino atraviesa sus primeros meses en el Crystal Palace con ilusión y con la vista puesta en consolidarse en la Premier League para llegar de la mejor forma al Mundial del próximo verano con la selección española. Aunque aún no se ve asentado como titular, sería un sueño para él poder disputarlo.

En una entrevista con EFE, el extremo español, quién asumió el reto de portar el número diez, reconoce que el proceso de adaptación no es inmediato, pero se muestra convencido de que, con trabajo y confianza, pronto podrá alcanzar su mejor nivel y aportar cifras decisivas al equipo londinense.

A nivel colectivo, el futbolista asegura que el Crystal Palace tiene la ambición de volver a competir por títulos, siguiendo la línea de los últimos años, mientras que, en lo personal, mantiene su objetivo de sumar números importantes para estar en la próxima cita mundialista.

¿Cómo ve al equipo?

El Arsenal es un equipo muy fuerte que está haciendo una gran temporada y por eso está arriba tanto en Premier como en la Liga de Campeones. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, intentamos sumar puntos, pero no fue el caso. Nosotros estamos centrados en el siguiente partido para seguir luchando por victorias y estar lo más arriba posible.

¿Cómo se está encontrando a nivel personal en Londres y en el club?

La verdad es que estoy muy contento. Poquito a poco voy adaptándome a la Premier y al ritmo, que es mayor que el de la liga española, pero estoy muy feliz. Estoy seguro y tranquilo porque sé que cuando esté más adaptado estaré mejor y las buenas actuaciones llegarán.

¿Cómo está siendo su aclimatación?

Nunca había salido de casa y está siendo una aventura para mí, y la quiero llevar de la mejor manera. Poco a poco estoy cogiendo confianza y estoy seguro que cada vez va a ir a mejor.

¿Qué objetivo se ha puesto a nivel personal y colectivo en esta primera temporada?

El Crystal Palace ha ganado títulos estos últimos años y el objetivo es seguir esa línea, aunque sabemos que es difícil, pero es lo que nos hemos propuesto. A nivel personal, quiero tener buenos números individualmente tanto con goles y asistencias que estoy seguro que lo lograré.

¿Cómo se ve de cara a la cita mundialista del próximo verano?

Todavía queda mucho tiempo. Con la selección española es verdad que siempre estoy en la convocatoria y es un orgullo. Estoy muy contento de lo que aporto tanto dentro como fuera del campo y espero seguir yendo, porque sería muy bonito poder jugar un Mundial con España.

¿Se ve asentado como titular en el once de Luis de la Fuente?

No, de titular no. Al final yo intento dar lo mejor de mí cada vez que me da la oportunidad. Hay jugadores muy buenos en todas las posiciones y lo importante es estar, sumar y que España sea campeona.