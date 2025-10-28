Un arreón de seis minutos del Albacete apea a un orgulloso 'Sanfer' de su sueño copero (0-3)

Noche histórica pese a no terminar con la machada La UD San Fernando cayó en su partido de Copa del Rey ante el Albacete a pesar de ser superior a su rival en los primeros 45 minutos. Sin embargo, dos chispazos en el inicio del segundo tiempo terminaron por tumbar a un equipo insular que dejó momentos de brillantez y que hasta se pudo adelantar. Entre el 50 y el 54, los manchegos pusieron los goles y ya no hubo opción a sorpresa, rematando la faena en el 82 para poner el 0-3 definitivo. El Sanfer puso toda la carne en el asador —aunque suene a tópico— y mostró su personalidad en un escenario tan grande como el torneo del KO.

Los miedos no se notaron de inicio. El San Fernando salió hacia delante con mucho criterio, conectando pases en campo rival y asomándose para probar los guantes de Mariño, que incluso tuvo problemas para despejar algún balón. Joni estaba siendo de los más activos por la banda derecha isleña, no solo en labores ofensivas, sino también a la hora de evitar que el Albacete pudiera percutir por ese costado.

Los pocos aficionados situados en la grada de Tribuna del Estadio de Gran Canaria se venían arriba en cada internada de su equipo, que salió dispuesto a morder e incomodar, dos aspectos que estaba logrando.

Un 'Sanfer' valiente y atrevido

Tal fue así que un balón larguísimo, buscando a Traoré, acabó con el delantero solo, con metros por delante para correr hacia la portería rival. Aunque estaba algo escorado a la derecha, se deshizo de Vallejo, quien no tuvo otra opción que derribar al ariete cuando ya encaraba la meta. Cordero Vega, que no estuvo asistido por el VAR ante la ausencia de este en esta ronda de Copa, consideró que la acción era solo merecedora de amarilla, ante las protestas de todos los jugadores del San Fernando. El peligro insular era bastante real (15’).

El conjunto de Socorro no paró durante los primeros 20 minutos de forzar córners y hacer sudar a la defensa del Albacete, que apenas había inquietado a un Fermín Alemán sin trabajo bajo palos. De hecho, la primera llegada con intención del Alba no fructificó hasta casi el minuto 21. De resto, apenas encontraron caminos para probar fortuna con el gol.

El cansancio se empieza a notar

Con el paso de los minutos, la UD San Fernando perdió algo de chispa y de dominio, quizás pagando el esfuerzo y la exigencia del rival que tenía enfrente. Sin embargo, hubo momentos para volver a poner una marcha más. Una gran acción individual de Joni, de nuevo por ese flanco diestro que era suyo, se transformó en una fantástica contra. El 22 sureño encontró solo a Felipe Quintero, que, gracias a un gran desmarque, se quedó mano a mano con Mariño, pero el extremo no pudo encontrar la red de la portería ante la intervención del cancerbero (31’).

En esos intentos por acelerar, pese al cansancio que se acabó cebando con Traoré antes del descanso —y que obligó a su sustitución por Edu—, aparecían opciones de plantar cara al Albacete gracias a esos pases en profundidad a la espalda de un Vallejo inoperante por momentos.

Lo cierto es que la UD San Fernando aguantó bien en ese tramo final del primer tiempo, siendo capaz de sostener al Alba incluso en el tiempo en el que se procedía con el cambio. En esos instantes, Jefté anotó un tanto que fue anulado por fuera de juego, pero el escenario del partido dejó claro que los grancanarios habían sido mejores durante esos primeros 47 minutos de juego.

Seis minutos que cambian una eliminatoria

Después de unos minutos de asueto, los dos equipos aprovecharon el paso por vestuarios para hacer cambios: Socorro reforzó el centro del campo dando entrada a Pitu por Dani Ferreira, mientras que el Alba tuvo que sustituir a un Vallejo con problemas por Jon García. A pesar de ello, los cinco primeros minutos tras la reanudación no tuvieron demasiada historia, hasta que Jefté Betancor convirtió una vaselina ante la salida de Fermín Alemán (50’). El golpe para el Sanfer fue duro después de haber sido mejor en el primer tiempo, aunque no quedaba otra que remar.

El propio Jefté tuvo otra ocasión tras un córner, con un intento de remate de espuela que se marchó por encima del travesaño. El tanto había liberado al Albacete de una forma muy clara, algo que se comprobó rápidamente. Los de Alberto González forzaron un penalti que Higinio se encargó de transformar, dejando muy tocado a un San Fernando desbordado (54’). En apenas cuatro minutos, todo se les había puesto muy cuesta arriba, y ya la valentía no era suficiente remedio para buscar la remontada (0-2).

Otra vez, Socorro movió el árbol en busca de reacciones en forma de cambios. En un intervalo de diez minutos, entraron al terreno de juego Dani López, Naím y Noah en lugar de Kilian, Felipe Quintero y Joni. Había que intentarlo como fuera.

El Albacete ya domina, pero los grancanarios lo pelean

El control del juego pasó a manos manchegas con el transcurso de la segunda mitad. Al Sanfer ya le costaba mucho recuperar y armar una jugada, algo que sí había podido hacer con anterioridad. Eso animó mucho a los de Alberto González, que trataron de ampliar distancias ahora que el encuentro estaba un tanto partido y ese escenario les beneficiaba (72’).

No obstante, el San Fernando tiró de orgullo. En ningún momento dejó de pelear y, hasta en varias ocasiones, se desquitó de su rival volviendo a enlazar pases con mucho criterio para buscar la portería de Mariño, aunque ya parecía estar bastante más lejos que al principio.

De nuevo, el cuadro albaceteño fue hacia delante con todo para ahondar un poco más en la herida y tratar de salir del Gran Canaria con un resultado más abultado, encontrando espacios en una defensa, la insular, bastante más cansada. Así llegó el tanto de Puertas, gracias a una contra en la que remató a puerta vacía (82’).

De ahí hasta el final del encuentro poco más ocurrió, aunque es cierto que la UD San Fernando continuó echándole corazón al partido. Lo cierto es que la derrota siempre pesa, pero este Sanfer tiene que estar más que orgulloso de su actuación y de haber plantado cara a un equipo profesional de Segunda División que tuvo que sudar la gota gorda para llevarse el billete a la siguiente ronda de la Copa del Rey (0-3).