La carrera 360º The Challenge Gran Canaria desvela su recorrido de 265 kilómetros

La carrera de ultradistancia 360º The Challenge Gran Canaria ha dado a conocer a sus 120 participantes inscritos el recorrido de la décima edición, que se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre con inicio y final en el pueblo de Tejeda. Los corredores y corredoras tendrán que afrontar 265 kilómetros y más de 12.600 metros de desnivel positivo en los que contarán con cinco bases de vida en Las Palmas de Gran Canaria, Guía de Gran Canaria, La Aldea de San Nicolás, Mogán y Cercados de Araña, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La directora de la carrera, Wendy Cruz, ha indicado que "esta décima edición será especial porque hemos conseguido un récord de inscripciones, con 120 participantes; récord de mujeres con 11 corredores, y porque regresamos al casco urbano de Las Palmas de Gran Canaria, donde volveremos a revivir imágenes icónicas con el paso de corredores por las calles más emblemáticas de la ciudad como la Plaza de Santa Ana, Triana, Mesa y López o el Paseo de Las Canteras".

"Será un trazado muy variado, con zonas rápidas y lentas, con recorridos urbanos, senderos a pie de costa, bosques y mucha montaña para esta décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria en los que corredores y corredoras descubrirán en primera persona lo que es un continente en miniatura", ha resaltado Cruz.

La salida tendrá lugar a las nueve de la mañana del miércoles, 5 de noviembre, en el casco urbano de Tejeda. Los participantes afrontarán la primera subida hasta la Cruz de Tejeda para después iniciar un descenso por Valleseco, Osorio y el entorno de Teror.

El recorrido continuará por La Angostura y el barranco de Guiniguada hasta entrar en Las Palmas de Gran Canaria por el casco histórico. En el Club Natación Metropole estará situada la primera base de vida (kilómetro 56) para después continuar por diferentes espacios de la capital como Mesa y López y el paseo de Las Canteras, recuperando así imágenes icónicas de la prueba.

La carrera seguirá por la costa norte de la Isla, visitando pueblos como El Puertillo, San Andrés y San Felipe, antes de llegar a Guía de Gran Canaria, donde estará situada la segunda base de vida (kilómetro 100). Los corredores seguirán por Agaete y el Pinar de Tamadaba hasta la tercera base de vida en La Aldea de San Nicolás (kilómetros 171).

Mogán, en el kilómetro 213, recibirá a los participantes después de recorrer las pagos de Tasartico, Tasarte y Veneguera. El último tramo de la carrera se adentrará en el Parque Rural del Nublo con una base de vida en Cercados de Araña (kilómetro 246) antes de afrontar los 20 kilómetros finales hasta regresar a Tejeda por el camino de La Plata y La Culata.

Los corredores contarán, además, con tres puntos de asistencia externa en el que podrán recibir colaboración puesto que son zonas donde el suministro de establecimientos abiertos al público son prácticamente inexistentes. Estos estarán situados en Agaete (kilómetro 134), Cruz de María (kilómetro 150) y El Caidero (kilómetro 234).