Draymond Green firma la falta más sucia de la noche sobre Santi Aldama en una nueva derrota de los Grizzlies pese al buen partido del grancanario

Santi Aldama suma y sigue en su arranque de temporada en la NBA, aunque en su último partido lo hizo con susto y derrota. El ala-pívot grancanario volvió a demostrar que continúa siendo importante para los Memphis Grizzlies al anotar 14 puntos, capturar 6 rebotes y repartir 4 asistencias en los 22 minutos que estuvo en pista en el duelo ante los Golden State Warriors.

A pesar de ello, eso no fue suficiente como para que la franquicia de Tennessee se llevara la victoria ante el equipo de Stephen Curry, que ha empezado la temporada en una buena línea y que sumó su tercer triunfo del curso al ganar por 131-118 en casa.

Una falta durísima de Draymond Green

Sin embargo, la imagen de la noche la firmó Draymond Green sobre Santi Aldama. El cuatro veces campeón de la NBA, que tiene fama de ser un tanto antideportivo, cometió una falta durísima sobre el jugador isleño que se convirtió el clip para mal de la jornada en la mejor liga del mundo.

Dicha personal acabó en flagrante tipo uno y llevó a 7 de los Grizzlies a la línea de tiros libres, pero cuando el grancanario erró su lanzamiento el interior estadounidense ahondó un poco en su comportamiento poco ético burlándose de ese fallo.

A pesar de todo, Aldama pudo seguir jugando sin problemas después de esa acción, lo que supone la mejor de las noticias junto a su buen partido, aunque no se consiguiera la victoria.