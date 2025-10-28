El Heidelberg Volkswagen busca la remontada ante el Benfica para seguir vivo en la CEV Champions League

El voleibol de máxima élite aterriza en el Gran Canaria Arena este miércoles, 29 de octubre a las 19:00 horas, donde el Heidelberg Volkswagen buscará la remontada ante el Sport Lisboa e Benfica en la segunda ronda previa de la CEV Zeren Group Champions League.

Las colegiales necesitan imponerse 3-0 o 3-1 para forzar el Golden Set, tras caer por 3-1 en la ida disputada en Lisboa. El conjunto de Santi Guerra llega con confianza, respaldado por una racha de cuatro victorias consecutivas en la Liga Iberdrola, y con el objetivo de trasladar esa buena dinámica a la escena europea.

Matienzo vuelve y el equipo cree en la remontada

La vuelta de Sulian Matienzo, tras su lesión abdominal, supone un impulso ofensivo clave. La internacional cubana firmó 21 puntos y un 64% de recepciones en su regreso ante el DSV Sant Cugat, y su presencia amplía las opciones ofensivas para el técnico grancanario.

Guerra subraya que el primer paso para la gesta es “creer en la remontada” y “mirar de tú a tú al Benfica”, confiando en el apoyo del público del Gran Canaria Arena: “Nosotras también somos un equipo fuerte. Creo plenamente en las posibilidades de remontar”.

Por su parte, la capitana Lola Hernández apela a “sacar la mejor versión”, ser dañinas desde el saque y mantener el orden en defensa y bloqueo. La opuesta neerlandesa Anlène van der Meer destaca la importancia de evitar los bajones entre sets y mantener la intensidad para “meter presión al Benfica” y apurar todas las opciones de clasificación.