El Heidelberg Volkswagen busca la remontada ante el Benfica para seguir vivo en la CEV Champions League
Las grancanarias necesitan ganar 3-0 o 3-1 en el Gran Canaria Arena para forzar el Golden Set y mantener sus opciones de clasificación
El voleibol de máxima élite aterriza en el Gran Canaria Arena este miércoles, 29 de octubre a las 19:00 horas, donde el Heidelberg Volkswagen buscará la remontada ante el Sport Lisboa e Benfica en la segunda ronda previa de la CEV Zeren Group Champions League.
Las colegiales necesitan imponerse 3-0 o 3-1 para forzar el Golden Set, tras caer por 3-1 en la ida disputada en Lisboa. El conjunto de Santi Guerra llega con confianza, respaldado por una racha de cuatro victorias consecutivas en la Liga Iberdrola, y con el objetivo de trasladar esa buena dinámica a la escena europea.
Matienzo vuelve y el equipo cree en la remontada
La vuelta de Sulian Matienzo, tras su lesión abdominal, supone un impulso ofensivo clave. La internacional cubana firmó 21 puntos y un 64% de recepciones en su regreso ante el DSV Sant Cugat, y su presencia amplía las opciones ofensivas para el técnico grancanario.
Guerra subraya que el primer paso para la gesta es “creer en la remontada” y “mirar de tú a tú al Benfica”, confiando en el apoyo del público del Gran Canaria Arena: “Nosotras también somos un equipo fuerte. Creo plenamente en las posibilidades de remontar”.
Por su parte, la capitana Lola Hernández apela a “sacar la mejor versión”, ser dañinas desde el saque y mantener el orden en defensa y bloqueo. La opuesta neerlandesa Anlène van der Meer destaca la importancia de evitar los bajones entre sets y mantener la intensidad para “meter presión al Benfica” y apurar todas las opciones de clasificación.
