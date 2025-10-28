Las Palmas de Gran Canaria se prepara para la celebración de la Binter NightRun 2025

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; el jefe de patrocinios de Binter, Alberto Guanche; y el gerente de DG Eventos, Daniel González, ha presentado la duodécima edición de la Binter NightRun, que se celebrará el próximo sábado 1 de noviembre en la ciudad.

Carolina Darias destacó que «es un honor que la serie de la Binter NightRun cierre el año en la ciudad, donde todo comenzó». Durante la presentación, también animó a la participación y señaló que «la ciudad exporta bienestar, calidad de vida y salud; Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que practica deporte y actividad física, y estamos encantados de poner al servicio de la ciudadanía una carrera como esta».

Mientras, Aridany Romero explicó la progresión de una prueba «que he visto nacer, consolidarse y crecer. Son ya 12 años en los que hemos visto cómo la Binter NightRun Series Las Palmas de Gran Canaria ha ido mejorando su recorrido, sumando adeptos, pero ese crecimiento ha sido modélico, no ha primado la cantidad, sino la calidad, lo que permite que la gente que participa pueda hacer marcas, pero también que sea una prueba para las familias, las mascotas...».

Por su parte, el jefe de patrocinios de Binter, Alberto Guanche, puso en valor la apuesta de la compañía por «carreras sostenibles, solidarias e inclusivas, con sus tres modalidades que permiten que sea una prueba verdaderamente popular». Finalmente, subrayó que «esta cita se ha convertido en un fenómeno que se ha exportado desde Canarias a otras regiones del país».

Por último, el gerente de DG Eventos, Daniel González, agradeció la colaboración por parte de todas las instituciones y la alta participación femenina en la distancia de los 5 kilómetros con casi 60% de asistencia y del 42% en su totalidad.

La carrera y su recorrido

El epicentro de la carrera volverá a situarse en la Plaza de Canarias, que acogerá tanto la salida como la meta de todas las modalidades. Desde este punto simbólico, los participantes podrán sumergirse, desde las 19.30 horas, en un trazado que destaca por su dinamismo, accesibilidad y belleza urbana, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital grancanaria.

La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria mantiene su circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que garantiza que los tiempos logrados en la carrera sean reconocidos oficialmente para rankings, marcas personales, récords y clasificaciones de competiciones oficiales tanto a nivel nacional como internacional.

Los corredores podrán recoger su dorsal y la bolsa de corredor el jueves 30 y viernes 31 de octubre en el Centro Comercial Siete Palmas, en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde, o bien el mismo día de la carrera, entre las diez y las dos de la tarde.

Compromiso sostenible, inclusivo y solidario

Como en ediciones anteriores, la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025 se mantiene fiel a sus valores fundamentales: la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad. La tradicional Milla Verde Familiar volverá a tener un marcado carácter solidario, destinando el 100 % de la recaudación a la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón. Además, los organizadores ofrecen la posibilidad de renunciar voluntariamente a la medalla ‘finisher’, destinando su coste a la Fundación Foresta.