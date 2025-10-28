El Rallye de Maspalomas cierra el Campeonato de Canarias con 85 equipos inscritos

El 52º Rallye de Maspalomas pondrá el broche final al Campeonato de Canarias de Rallies (CCRA) este fin de semana, con 85 equipos participantes. La cita, organizada por la Escudería del Sur de Gran Canaria, arrancará este viernes con las verificaciones técnicas en Expomeloneras y la ceremonia de salida junto al Faro de Maspalomas a las 20:00 horas.

La acción en carretera se desarrollará el sábado, con salida a las 8:30 horas y llegada a las 21:00 horas nuevamente en el Faro. El recorrido incluye los tramos Era del Cardón-Agüimes, Cazadores-La Cumbre y Ayacata-San Bartolomé de Tirajana, con tres pasadas a cada uno, la última en horario nocturno, lo que añade aún más emoción a la prueba.

Favoritos al título: tres Citroën C3 Rally2 en cabeza

El trío formado por Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, Luis Monzón-José Carlos Déniz y Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov parte como principal favorito al triunfo, todos al volante de Citroën C3 Rally2.

Lemes , actual aspirante al título provincial de Las Palmas, liderará la lista con el dorsal número 1 y buscará coronar su gran temporada en casa.

Monzón, ganador del último Rallye de Santa Brígida y doble vencedor del Maspalomas, regresa tras su paso por el WRC Islas Canarias.

Lukyanuk, que lideró el pasado "Villa de Teror", intentará por fin subir al podio en el campeonato regional.

Noé Armas en el Rallye de Maspalomas 2024 / La Provincia

A ellos se suman rivales de peso como los Porsche 911 GT3 de Iván Armas-Tino Guerra y Ayoze Benítez-Patricia González, el Alpine A110 GT+ de Benjamín Avella-Agustín Alemán, y el regreso del veterano Alfonso Viera junto a Ariday Bonilla, a bordo de un Skoda Fabia Rally2 de Sport&You Canarias.

Competencia y emoción en todas las categorías

El Rallye de Maspalomas también decidirá varias copas y trofeos: la Rally4 Cup, la Clio Trophy Canarias, el Júnior FCA, la Enma-2RM de los Yaris, la Promoción FALP, la Volante FALP y otras fórmulas monomarca como la Faroga 1.6 Pastelería La Madera o la Bardahl Lubricantes Pro-Auto Cup.

En la Rally4 Cup Canarias, José Yoday Betancort llega desde Lanzarote como virtual campeón, mientras que Kevin Kipar-Raúl Sánchez y Jesús Pérez-Aythami Díaz se disputarán la Clio Trophy Canarias por un solo punto de diferencia.

En Regularidad Sport, José Juan Díaz-Rosmén Díaz lideran la clasificación con su BMW 323i, seguidos por Olegario Reyes-Alejandro Cabrera con idéntica montura.

Con una parrilla diversa y una fuerte presencia de pilotos locales y nacionales, el Rallye de Maspalomas 2025 promete ser una de las ediciones más igualadas y espectaculares de los últimos años, con el Faro de Maspalomas como testigo del cierre de temporada.

Datos y más información del rally: www.rallyedemaspalomas.com

Clasificaciones y tiempos online: www.VMRM.net