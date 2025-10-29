Dominio con mano de hierro del Costa Maspalomas y del Arinaga en la Liga Insular de Dominó

La quinta jornada de la Liga Insular de Dominó ha confirmado el dominio con mano de hierro del Costa Maspalomas en la Primera Categoría y del Arinaga Grupo Bolaños, en la Segunda.

El cuadro sureño viene de sumar su quinta victoria consecutiva en sus cinco partidas disputadas hasta el momento tras doblegar al sexto clasificado, el RC Victoria, por un claro 8-4. Segundos se mantienen a un punto de distancia, Los Canariones Andamios Padrón, tras imponerse por la mínima al cuarto clasificado, el Club Social San Rafael (7-5). Tampoco falló el tercer clasificado, el Teror Pito 4, que se impuso a domicilio en una partida ajustada al Costa Melanara (5-7).

Tres perseguidores del líder en la categoría de plata

En la categoría de plata, el CD Arinaga Grupo Bolaños volvía a ganar al imponerse al Milibar, que marcha octavo (5-7). A dos puntos se mantienen Los Mocanes, tras su victoria ante el San Porruño (4-8) que cae a la tercera plaza, aunque con sus mismos puntos, al igual que el Tenoya La Suerte que cumplía su obligada jornada de descanso, quedándose con los seis puntos.