Final cruento para el Heidelberg Volkswagen en la CEV Champions League de voleibol femenino

Final cruento en grado sumo es el que ha sufrido el Heidelberg Volkswagen en su estreno en la CEV Champions League. Las campeonas de España hincan la rodilla en la segunda ronda preliminar para clasificarse para la fase de grupos de la máxima competición continental, tras lograr forzar el set de oro ante el SL Benfica, con una victoria por la vía rápida (25-18, 25-19, 25-17). A pesar de que las grancanarias en la ida celebrada en Lisboa habían caído por 1-3, el valor numérico de ambos partidos equivalía a un empate a tres puntos. En la suerte del set de oro jugado a 15 juegos, las portuguesas supieron reponerse y dominar el asalto definitivo, de principio a fin, (10-15) para apear de la tercera ronda a las isleñas que no dicen adiós a Europa, sino que seguirán compitiendo en la CEV Volleyball Cup, la segunda competición continental, donde le espera en dieciseisavos de final el CSO Voluntari 2005 rumano, subcampeón de Liga y de Copa de su país, además de ser el campeón de la Supercopa. El duelo de ida se disputará en casa el 25 de noviembre y la vuelta, en tierras rumanas el 2 de diciembre.

El Heidelberg sigue la misma suerte que el Olímpico en sus intentonas por acceder a la fase de grupos, un premio que solo consiguió el CV Haris para los equipos españoles en el formato moderno de la máxima competición continental.

Cielo e infierno

Las grancanarias consiguieron el primer objetivo de la noche ante el potente Benfica, forzar el set de oro que les permitía mantener viva la llama de la esperanza de poder acceder a la tercera ronda previa eliminatoria.

Bea Novoa, Martina Bednarek y Sulian Matienzo lideraban el ataque de un Heidelberg que sacaba a relucir su mejor voleibol sobre la pista del Gran Canaria Arena. Las portuguesas sufrían en recepción ante el buen trabajo de las grancanarias en el servicio, que además de hacer daño a su rival por las alas, conseguía imponerse en la red con Cara McKenzie y Lola Hernández, a las centrales lisboetas, lo que permitía a las locales imponerse con solvencia en los tres primeros asaltos (25-18, 25-19, 25-17), igualando una eliminatoria que parecía estar decantada para las discípulas de Santi Guerra.

La estrategia de las lisboetas

Sin embargo, las portuguesas tiraban de estrategia, reservando fuerzas y poniendo todos los boletos en el set de oro, dejando desgastarse a las grancanarias que pagaron el peaje de la remontada en un asalto final en el que dominaron el escenario de principio a fin para terminar imponiendo su ley por un 10-15, que dejaba a las campeonas españolas sin la recompensa merecida de haber podido pasar de ronda.

No obstante, Europa no acaba para las colegialas que volverán a dar guerra el 25 de noviembre en los dieciseisavos de final de la CEV Volleyball Cup, ante el CSO Voluntari 2005 rumano.