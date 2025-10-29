Victorias, sorpresas y eliminaciones: este es el balance y los resultados de los equipos canarios en la primera ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey ha dejado un sabor amargo para el fútbol canario. Solo uno de los tres representantes del archipiélago ha logrado superar la primera ronda del torneo. La provincia de Las Palmas se queda sin equipos en la competición tras las eliminaciones de la UD Las Palmas y la UD San Fernando, que no pudieron imponerse a sus rivales. El único conjunto que sí cumplió con las expectativas fue el CD Tenerife, que consiguió avanzar de ronda y mantener viva la representación insular en la Copa del Rey 2025.

Los tres equipos canarios debutaron el mismo día en la Copa del Rey, con las ilusiones puestas en avanzar de ronda. Chicharreros, ‘pío-píos’ y maspalomeros afrontaban su estreno copero con un objetivo común, ganar y seguir vivos en el torneo del KO.

A pesar de las diferencias de categoría y nivel entre los tres conjuntos, solo uno de ellos logró cumplir con el propósito. Los otros dos se quedaron a las puertas tras partidos muy distintos en sensaciones y resultados.

La sorprendente derrota de la UD Las Palmas ha supuesto un duro golpe para su afición, mientras que la victoria del CD Tenerife devuelve la esperanza a sus seguidores y refuerza la confianza en el equipo. Por su parte, la UD San Fernando, pese a caer eliminada, demostró su coraje y orgullo, recordando que en 90 minutos de Copa todo puede pasar.

UD San Fernando 0 - 3 Albacete Balompié

La lógica se impuso en el partido entre el equipo de Maspalomas y los manchegos. Cuando el balón comenzó a rodar a las 19:30 horas en el Estadio de Gran Canaria, pocos aficionados podían prever el magnífico partido que protagonizaría la UD San Fernando. El equipo que juega sus partidos ligueros en San Bartolomé de Tirajana plantó cara a todo un conjunto de Segunda División como es el Albacete Balompié.

La UD San Fernando firmó una noche histórica en su debut en la Copa del Rey, pese a caer por 0-3. El conjunto grancanario fue superior en la primera mitad, imponiendo su ritmo, adelantando la presión y generando ocasiones claras. El equipo de Maspalomas mostró personalidad, valentía y ambición, apoyado por una afición que soñó con la sorpresa.

Copa del Rey: San Fernando-Albacete / Andrés Cruz

Sin embargo, todo cambió tras el descanso. En apenas cuatro minutos, el Albacete sentenció el duelo con dos goles. Jefté abrió el marcador con una vaselina en el minuto 50, e Higinio amplió la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 54. A partir de ahí, el Sanfer acusó el esfuerzo y el cansancio, pese a los intentos por reaccionar. Antonio Puertas cerró el marcador en el minuto 82, dejando el definitivo 0-3.

La derrota no empaña la gran imagen del San Fernando, que demostró que puede competir ante equipos de superior categoría y que la Copa del Rey también deja noches para el orgullo.

RSD Alcalá 0 - 4 CD Tenerife

El 'Tete' volvió a ganar cuatro partidos después. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera tenía en su mano una oportunidad de oro para revertir su dinámica negativa y no la desaprovechó. Desde el primer minuto, los blanquiazules sabían de la importancia de avanzar de ronda en la Copa del Rey y por eso salieron a por el encuentro desde el primer minuto. El encuentro entre el CD Tenerife y la Real Sociedad Deportiva Alcalá fue abriéndose poco a poco hasta decantar la balanza en favor del equipo con más nivel.

Los goles de Fran Sabina, Maikel Mesa, Dani Fernández y Nacho Gil sirvieron para solventar un choque que podría complicarse si no se encarrilaba en los primeros 45 minutos. Esto fue lo que sucedió, ya que Sabina abrió el marcador 3 minutos antes del descanso.

En la segunda mitad, los chicharreros mantuvieron su insistencia en busca del gol, logrando marcar dos tantos en apenas 10 minutos. Maikel Mesa abrió brecha en el marcador al anotar en el minuto 56, y Dani Fernández amplió la ventaja con otro gol en el minuto 66. A falta de tres minutos para finalizar el encuentro, Nacho Gil ponía la puntilla para los blanquiazules desde los 11 metros y firmaba el 0-4 definitivo en el estadio municipal 'El Val' de Alcalá de Henares.

La victoria del CD Tenerife representa un importante golpe de autoridad y un gran impulso de energía para encarar el crucial duelo contra el Racing de Ferrol, en el que ambos equipos disputarán el liderato del grupo 1 de Primera Federación.

CD Extremadura 3 - 1 UD Las Palmas

La gran decepción del día la protagonizó la UD Las Palmas, que ha sufrido un nuevo varapalo en la Copa del Rey otra temporada más. El equipo amarillo tenía depositadas muchas esperanzas en esta competición pero el CD Extremadura fue más fuerte y se llevó la victoria. El Francisco de la Hera vivió una noche histórica para el conjunto extremeño, que venció al segundo clasificado de LaLiga Hypermotion por 3-1.

Copa del Rey: Extremadura - UD Las Palmas /

Luis García presentó un once titular que combinaba a jugadores habituales de la primera plantilla, como Cristian Gutiérrez, Juanma Herzog o Viti Rozada, con otros que han tenido menos protagonismo esta temporada, como Jaime Mata. A ellos se sumaron cuatro futbolistas con dorsal de la cantera, de los cuales: Carlos Navarro, Adam Arvelo y el portero José Antonio Caro debutaban hoy con el primer equipo.

El club de Almendralejo superó en todas las facetas del juego a los canarios y en el minuto 14 de encuentro Marco Manchón adelantó a los locales. A partir de ahí, la UD Las Palmas buscó el gol con insistencia pero no lo logró. La mejor ocasión para el equipo amarillo fue un disparo de Edward Cedeño que se estrelló en la madera. Pocos minutos después de esa oportunidad, Imanol Barace ponía el 2-0 desde el punto de penalti.

Luis García realizó ajustes y metió armas para intentar revertir el marcador. En el minuto 77, Valentín Pezzolesi recortó distancias y puso el 2-1 tras una magnífica asistencia de Manu Fuster. Con el equipo volcado al ataque en busca del empate a la desesperada, el CD Extremadura supo encontrar los espacios, y Alfredo Sualdea 'Frodo' sentenció el encuentro al marcar el definitivo 3-1 en el primero de los cinco minutos de tiempo añadido señalados por el colegiado.

Tras este resultado, la UD Las Palmas se despide de la Copa del Rey en primera ronda y se puede centrar exclusivamente en el objetivo de ascender a Primera División.

Solo una sorpresa en el resto de resultados de la Copa del Rey

En los 18 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey disputados hoy, solo se han dado dos auténticas sorpresas de eliminaciones sorprendentes. Una de ellas es la ya mencionada derrota de la UD Las Palmas ante el CD Extremadura, y la otra la eliminación del Real Oviedo, equipo de Primera División, a manos del Orense CF, colista del grupo A de la Primera Federación.

Todos los resultados de hoy, martes 28 de octubre, son los siguientes:

Copa del Rey – 1/64 de final (28 de octubre de 2025)

Ourense CF 4–2 Real Oviedo

Atlético Tordesillas 1–2 Burgos

Constància 2–3 Girona

SD Logroñés 0–4 Racing

UP Langreo 0–3 Racing Ferrol

UCAM Murcia 1–3 Cádiz

Tropezón 1–3 Cultural Leonesa

Maracena 0–5 Valencia

CD Roda 1–5 Granada

Inter de Valdemoro 0–11 Getafe

UD San Fernando 0–3 Albacete

Rayo Majadahonda 1–4 CF Talavera

CD Guadalajara 2–1 CP Cacereño

Utebo 0–3 Huesca

RSD Alcalá 0–4 Tenerife

SD Negreira 0–3 Real Sociedad

CD Toledo 1–4 Sevilla

CD Extremadura 3–1 UD Las Palmas

Sin equipos canarios en competición, salvo el CD Tenerife que disputará la próxima ronda, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de 38 emocionantes encuentros programados para el miércoles 29 y el jueves 30 de octubre.