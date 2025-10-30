Axelle Merceron, la nueva ‘tapada’ del Spar Gran Canaria de baloncesto femenino

Acostumbra el Spar Gran Canaria a sacarse de la manga una jugadora top cada temporada. Si el año pasado ese honor le correspondió a Nneka Ezeigbo, quien tras llegar como la quinta interior del equipo amarillo, al no contar con experiencia en la máxima categoría, la apuesta fallida por Kai James y su espantada rumbo a China, posibilitó a la interior nigeriana el contar con unos minutos que le valieron para ser candidata a la jugadora revelación del curso pasado y conseguir un excelente contrato para jugar con las Women in Black del Movistar Estudiantes esta temporada. La historia vuelve a repetirse en el conjunto isleño, la apuesta fallida por sus dos pívots, Gianna Aiello e Isnelle Natabou, que fueron cortadas a una semana de empezar la nueva temporada, ha convertido a la ala-pívot francesa de 22 años, Axelle Merceron, en la interior revelación del curso.

Su rol inicial estaba destinado a ser el de la quinta interior, como una joven promesa que venía a la LF Endesa a crecer como jugadora, después de despuntar en las categorías inferiores de la selección gala.

Un impacto colosal en cuatro partidos

El impacto en sus cuatro primeros partidos con la elástica amarilla ha sido colosal. Hasta el punto de que la 4 fue elegida como MVP de la tercera jornada de la Liga F Endesa, tras su excepcional actuación ante un Perfumerías Avenida que a punto estuvo de perder con las grancanarias en la sala club del Gran Canaria Arena (78-79). Aquel día Merceron firmó un colosal 36 de valoración, aportando 26 puntos, 10 rebotes y dos asistencias.

La interior francesa ya había sido incluida en el quinteto ideal de la segunda jornada, gracias a su 27 de valoración, 21 puntos y ocho rebotes ante el Hozono Global Jairis. En la última jornada, en la derrota de las amarillas ante la Penya en Badalona (88-76), repitió en el quinteto ideal, gracias a su 29 de valoración, 21 puntos, 11 rebotes y una asistencia.

Tras la estela de Sika Koné

Los registros de Merceron solo son superados de momento en la LF Endesa por otra ex del Spar, Sika Koné, actualmente en las filas del Estepona, que es la mejor valorada de la competición con 27,5 créditos, por 25 de la gala y la máxima anotadora, con 21,5 puntos anotados de promedio, por 19,75 de la francesa.

En el apartado reboteador es la tercera jugadora con más capturas del campeonato (9), siendo Nneka Ezeigbo la primera, con 10.