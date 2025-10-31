Alcorac Caballero quiere reinar al cuadrado en los deportes de contacto

Alcorac Caballero ya sabe lo que es ser campeón mundial de kickboxing. Ahora, el grancanario quiere estrenarse con un doble cinturón de boxeo de una tacada, el del Campeonato de España y del WBA Iberoamericano del peso medio. Su rival el maño Ezequiel Gurría, el 29 de noviembre en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

Pocos retos se le resisten a Alcorac Caballero. El peleador grancanario, tras conseguir reinar a nivel mundial en el kickboxing, ha decidido hacerlo, por partida doble, en otra modalidad de deportes de contacto, el boxeo. A pesar de llevar tan solo nueve combates profesionales, el púgil isleño se enfrentará el 29 de este mes en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza al maño Ezequiel Gurría, un combate con dos cinturones en juego: el título nacional del peso medio -vacante por la renuncia del último campeón, John Jader Obregón- y el cinturón del WBA Iberoamericano, en posesión de su oponente y que lo pone también en juego en una velada que promete ser intensa.

Ezequiel Gurría presenta una tarjeta de presentación de 20 victorias, cinco de ellas por KO y cuatro derrotas.El grancanario define a su adversario como «un estilista». «No se caracteriza por ser un gran fajador, aunque suele puntuar bastante porque técnicamente es muy bueno», añade.

El fajador ante el estilista

«Creo que me puede ir bien, porque yo soy un boxeador más fajador y pegador, por eso creo que si la pelea se mueve en la distancia corta me puede llegar a beneficiar», relata el púgil isleño.

Después de una larga espera, por culpa de una lesión que le privó en su momento disputarle la corona nacional a John Jader Obregón, a Alcorac Caballero le llega la oportunidad que estaba esperando. La afronta con muchas ganas: «Es un título importante, soy consciente de que llevo poco tiempo en el mundo del boxeo, pero vengo de lograr todo lo que me había propuesto en el kickboxing, y para mí es un orgullo el poder aspirar a ser campeón de España de boxeo».

La experiencia que ha adquirido durante su carrera como peleador de kickboxing, en su opinión, le puede ayudar bastante en este combate: «Ya estoy acostumbrado a disputar títulos, porque el nerviosismo que puedes tener en estos casos no se parecen al de un combate normal, y a nivel profesional tengo un bagaje muy amplio, he peleado fuera de casa y estoy acostumbrado».

Una buena entrada

El ritmo de la venta de entradas parece asegurar una presencia importante de aficionados en el Pabellón Príncipe Felipe apoyando a su contrincante, una circunstancia para la que Alcorac asegura estar preparado después de pelear fuera de España en numerosas ocasiones: «Estoy acostumbrado a pelear fuera de casa, en el extranjero, en ambientes hostiles y al final a todo te acostumbras, me limitaré a hacer mi trabajo en el ring».

Reconoce que desde su última pelea de kickboxing, en el mes de junio, «lo tengo un poco aparcado porque me quiero centrar en el boxeo, pero el próximo año veremos». Dependerá de si consigue hacerse con el doble cinturón en Zaragoza: «Si ganamos seguramente el próximo año querremos defenderlo y, si se nos da la oportunidad, abriríamos la puerta a Europa, pero sin eso renunciar al kickboxing si nos surgiera alguna oportunidad importante».

Diez asaltos por delante

Como todo combate de boxeo con un título en juego, al grancanario le espera por delante una pelea a diez asaltos. «Lo más importante es ir poco a poco, intentando llevarte cada asalto, estoy muy preparado físicamente para aguantar hasta el final si es necesario, aunque en boxeo uno nunca sabe si una mano o un fallo puede hacer que se decida todo antes del límite», explica.

Según el grancanario, «cuando vas perdiendo eres consciente de ello durante la pelea, pero sin embargo cuando vas ganando no siempre resulta así, pero más o menos te puedes equivocar». «Además al pelear fuera también influye un poco el tema de los árbitros, aunque en este caso al ser los dos aspirantes al título no suele afectar demasiado, de todas maneras a mí me gusta acabar los combates antes del límite para no depender de ellos», concluye.