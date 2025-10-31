El deporte grancanario bate récords con un presupuesto histórico en 2026

El deporte en Gran Canaria vivirá en 2026 su mayor impulso económico hasta la fecha. El Instituto Insular de Deportes (IID) ha aprobado un presupuesto histórico de 63,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16,65 % respecto al ejercicio anterior y más del doble del presupuesto de hace apenas tres años. El objetivo es consolidar la transformación de la red insular de infraestructuras, blindar el tejido federativo y aliviar la carga económica de las familias.

Una política deportiva en crecimiento sostenido

Desde 2023, el IID ha duplicado con creces su capacidad de inversión. De los casi 28 millones de euros de entonces, se pasa ahora a más de 63. Un salto que, según el consejero de Deportes, Aridany Romero, “demuestra que estamos reforzando una estrategia de modernización, apoyo estructural y sostenibilidad que está dando resultados reales en los clubes, instalaciones y deportistas”.

El nuevo presupuesto incluye una medida sin precedentes: una partida de 1,5 millones de euros para cubrir la mutualidad deportiva de todos los menores de 16 años federados. “Queremos que ninguna familia tenga que elegir entre pagar una cuota o proteger a sus hijos. Esta cobertura integral es un paso más hacia un deporte inclusivo y seguro”, afirmó Romero.

Infraestructuras y apoyo al deporte base

La partida más destacada corresponde a Inversiones Reales, con 26 millones de euros, un 43,6 % más que en 2025. Solo la reforma del Estadio de Gran Canaria concentrará más de 14 millones, mientras que el Centro Insular de Deportes y la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva recibirán más de 8 millones entre ambas actuaciones.

El presupuesto contempla también proyectos de eficiencia energética, accesibilidad y renovación técnica en centros como El Garañón, que verá mejorado su vial de acceso, edificios y sistemas de depuración.

Más subvenciones y alivio para las familias

El IID destinará más de 21 millones a transferencias corrientes, con un aumento del 13 % respecto al año anterior. Esto permitirá ampliar las convocatorias públicas de ayudas a clubes, federaciones y deportistas hasta casi 6 millones de euros.

Romero enfatiza que “por primera vez, no solo ayudamos a los que hacen el deporte posible, sino también a las familias, que son la base del sistema deportivo”. Esa visión social se refleja, además, en la consolidación de la Relación de Puestos de Trabajo del organismo, con estabilidad laboral y mejora de condiciones para su plantilla.

Un modelo de gestión eficiente

Con ajustes racionales en el gasto corriente tras la celebración de eventos como la Copa del Rey de Baloncesto, el IID apuesta por el equilibrio entre austeridad y eficacia. El capítulo de bienes y servicios se sitúa en 13,6 millones, priorizando limpieza, suministros y transporte.

“Este presupuesto no es solo una cifra récord. Es una hoja de ruta hacia un modelo deportivo más justo, moderno y sostenible”, concluyó Romero.