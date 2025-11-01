Judo
Canarias lidera la fase sector senior del Campeonato de España absoluto de judo con 16 medallas y 15 clasificados para la fase final
La fase final se disputará en Navarra en las próximas semanas
La selección de Canarias de judo conquistó el pabellón multiusos de Guadalajara con la obtención de 16 medallas en la fase sector del Campeonato de España absoluto en una vibrante y productiva jornada.
Asimismo, hasta 15 judocas del archipiélago sacaron el billete para participar en la fase final de una competición que se celebrará en las próximas semanas en Navarra.
La representación canaria, formada por hasta una veintena de deportistas, sumó 16 medallas, siete de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, y tres quintas plazas, entre las 14 categorías, de ambas modalidades, en las que tomaron parte para elevar a Canarias a lo más alto del medallero por delante de Andalucía, segunda, Extremadura, tercera, y Castilla la Mancha, cuarta. También compitieron Ceuta y Melilla.
Más de 300 prometedores judocas se congregaron en un pabellón que registró un gran ambiente de público y que contó con tres tatamis, sistema de vídeo revisión y pantallas digitales para el seguimiento de los combates.
Primeros en el ranking general
El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, calificó de “espectacular” el paso del combinado de Canarias por Guadalajara, “ya que no es nada fácil sumar tantas medallas, acabar primero en el ranking general y meter a quince judocas en la fase final del Campeonato de España”, puntualizó.
Para el máximo responsable deportivo de la delegación canaria, “el futuro está garantizado en los judocas jóvenes, pero con mucho talento, que en varios combates han tenido que enfrentarse a rivales muy fuertes y con mucha más experiencia y, aun así, han brillado”, explicó.
