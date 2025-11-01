La efectividad del Yaiza doblega a un Villa romo

El Unión Sur Yaiza se mostró más efectivo para doblegar a un Villa Santa Brígida poco eficiente en los metros finales (3-1). El conjunto satauteño dominó la posesión de inicio a fin, pero fue el equipo local el que creó más peligro mediante acciones al contragolpe y estuvo más acertado en ambas áreas.

Tras el tanteo inicial, el equipo grancanario se fue apoderando de la posesión, aunque le costó llegar con claridad al área de un rival bien plantado en su parcela, que esperaba su momento para hacer daño mediante transiciones rápidas.

La primera jugada de peligro la protagonizaba el Unión Sur Yaiza acabó en gol. Pase filtrado de Acorán hacia la línea de fondo que recogió Diosbert, quien desde la derecha centró raso a la frontal para que Javi Amadoz rematase de primeras a la red.

Amadoz adelanta a los locales y Kai iguala en la primera parte; en la segunda, Acorán y Jorge sentencian

Pocos minutos más tarde, en la primera oportunidad del Villa, Kai igualó la contienda al rematar en la frontal del área chica un centro de Santi Chicha desde el perfil diestro. Tras ello, Josué pudo devolver la ventaja local en un lanzamiento de falta, pero Jonay lo evitó.

El guion apenas cambió tras el descanso. El Santa Brígida siguió dominando la posesión ante un combinado yaicero que se hizo fuerte en defensa. A la hora de juego, los locales volvieron a adelantarse por medio de Acorán, rematando un centro desde la izquierda.

Escasos minutos más tarde, Jorge aumentaba la ventaja lanzaroteña al culminar un contragolpe que él mismo inició. A raíz del 3-1, los de Juan Antonio Machín dieron un paso atrás y se limitaron a defenderse de un conjunto satauteño que se volcaba sobre el área rival con más corazón que cabeza, sin fluidez en los metros finales. n