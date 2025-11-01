Incendio en uno de los coches participantes en el Rally de Maspalomas

Susto y de los grandes es el que han protagonizado Daniel Suárez y Adrián Santana, del equipo Procanauto a los mandos de su Honda Civic Type R, al sufrir un accidente en el tramo 4, Era del Cardón-Agüimes, en el que su vehículo se ha incendiado, obligando a la organización del Rally de Maspalomas a neutralizar este tramo cronometrado para evitar el paso por la zona de los siguientes vehículos de competición.

Tanto el piloto como el copiloto no han sufrido daños y la rápida intervención de los miembros de protección civil se pudo sofocar el incendio y retirar el vehículo siniestrado de la calzada.

Alexey Lukyanuk domina la prueba en sus cinco primeros tramos

En lo deportivo destaca el exultante dominio de Alexey Lukyanuk a los mandos de su Citröen C3, con el que ha dominado cada uno de los cinco tramos recorridos hasta el momento en el Rally de Maspalomas, marcando el scratch en cada uno de ellos, aventajando en 19,2 segundos al segundo piloto de la general, Luis Monzón y en 19,4 segundos al tercero, Yeray Lemes.

Alexey deberá refrendar su liderato en los siguientes tramos de un rallye tipo 3x3, ya que de momento no ha podido mejorar su tiempo de la primera pasada de la Era del Cardón, ya que a pesar de aumentar el ritmo del pilotaje, el calor reinante no dejó mejorar los cronos por la rápida degradación de los neumáticos. Algo que parece han llevado mejor sus rivales.

Ahora mismo los más cercanos son Luis Monzón-José Carlos Déniz, con otro Citroën C3 Rally2, que tampoco lograron mejorar el crono de La Era, con unos neumáticos que están sufriendo más de lo esperado en el recalentado asfalto.

En tercera posición se mantienen más tranquilos Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, que si mejoraron un poco en este primer tramos de la segunda sección del rallye, manteniendo la tercera plaza a sólo 1,7 segundos de Monzón y a 14,4 de los líderes.

Por detrás de las plazas de podio está cuarto el Alpine A110 de Avella-Alemán, después de un prometedor primer tramo del rallye, seguido del Porsche 911 de Iván Armas, que no va a gusto con la suspensión trasera. En sexto lugar encontramos al Skoda Fabia RS Rally2 de Alfonso Viera y séptimo el Porsche 911 de Ayoze Benítez. Octavo y primero de los Rally4 marcha el Peugeot 208 del lanzaroteño Yoday Betancort, con Alejandro Martín con otra montura similar a sólo una décima de segundo.

Jesús Pérez lidera la Copa Clio Trophy Canarias

Muy disputada también la Clio Trophy Canarias, que viene liderando por 6,7 segundos de ventaja el palmero Jesús Pérez, seguido del hasta ahora líder del certamen, Kevin Kipar.