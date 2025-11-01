Las Palmas C, enrachada, le hace una manita al Telde

Las Palmas C, en racha al sumar cinco jornadas sin conocer la derrota en el grupo canario de Tercera RFEF, goleó sin complicaciones a el colista Telde, que solo pudo maquillar el resultado en la última acción del partido (5-1). Desde el pitido inicial, el filial de la UD acosó el marco teldense y se llevó una ventaja de tres goles al descanso. Tras el receso, los amarillos bajaron al ritmo, lo que no les impidió ampliar su renta con dos tantos más. El gol del honor de los visitantes llegó de penalti en una de sus pocas llegadas en el minuto 89.

El cuadro local se volcó desde el inicio y acosó el marco contrario hasta adelantarse a los diez minutos, tras un centro raso de Medina desde la derecha que Iker dejó pasar y recogió Darío en el área, anotando a placer. Con el mismo guion continuó la primera parte, en la que Josito cruzó en exceso el balón en un uno contra uno escorado a la derecha, un minuto antes de hacer el 2-0 en otro mano a mano.

Darío (2), Josito, Iker y Airan, goleadores amarillos

Iker y Denis tuvieron opciones para agrandar aún más la renta de Las Palmas C ante un rival frágil en defensa que apenas rebasó la medular, y que solo creó cierta sensación de peligro en un saque lateral de falta que Adonay cabeceó sin potencia a las manos de Mohedano. Ya al filo del descanso, Darío hizo el 3-0 en una acción idéntica a la del primer gol, con mismos protagonistas.

Al regreso de los vestuarios, los amarillos jugaron cómodos hasta ampliar la goleada con el gol de Iker, tras un robo en las inmediaciones del área local. Con el duelo sentenciado, Iker provocó un penalti e Hiromi se encargó del lanzamiento, topándose con la intervención de Ale Medina, quien no pudo hacer nada para evitar el 5-0 de Airan tras su internada por la izquierda y posterior remate a la red sin ángulo en el primer palo. En la última acción, una mano de Camacho en el área permitió a Dani Molina hacer el gol del honor desde los 11 metros. n