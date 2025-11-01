Yeray Lemes suma su tercer triunfo en el Rally de Maspalomas

Yeray Lemes y Aitor Cambeiro se proclamaron vencedores del 52º Rallye de Maspalomas con el Citroën C3 Rally2. En el caso del piloto, ésta es su tercera victoria en el histórico rally. Y todo ello con un sólo tramo ganado de los nueve posibles, un balance poco habitual cuando se trata de los ocupantes de lo más alto del podio, seguido de sus compañeros de equipo Lukyanuk-Kulikov con otra montura similar, que fueron los grandes animadores de este Maspa, aunque haciendo labores de equipo facilitó el triunfo de Lemes y, tras penalizar 30 segundos, pasó a la segunda plaza. La clasificación oficial a partir de este punto está pendiente de lo que decidan los comisarios deportivos, debido a la salida de carretera de Luis Monzón, casi en la meta del último tramo, que obligó a sacar bandera roja y posterior neutralización.

Un trompo forzado en un cruce del TC6 con el Citroën C3, con el que no había cometido un error en todo el día, le impidió ganar el TC Plus. Y tres penalizaciones por retraso en los tramos 7, 8 y 9, ya en plena noche, arruinaron el firme liderato que venían ejerciendo Alexey Lukyanuk-Yuri Kulikov en esta 52º edición del Maspalomas, donde ganaron la mayoría de los tramos y sin duda fueron los más rápidos de todos los pilotos.

Especulaciones de todo tipo, sobre si fueron órdenes o no, con la intención de colaborar con el equipo y ayudar a Yeray Lemes en sus posibilidades en el CCRA, lo cierto es que finaliza el certamen regional y se esfumó una posible primera victoria canaria del piloto ruso, cuando ya parecía que la tenía escrita a su favor.

Equipo Lukyanuk-Kulikov / Beni Cazorla

Pero eso no fue lo único que ocurría en este desenlace, ya que casi al final de la meta del último tramo "Ayacata-Tunte", tenía una ligera salida de carretera los segundos clasificados hasta el TC8, Luis Monzón-José Carlos Déniz con otro Citroën C3 Rally2, que además fue el ganador del TC Plus. Este incidente obligaba a la organización a neutralizar el tramo, como ya había sucedido también con el TC7.

A falta de la asignación de los tiempos a los equipos afectados por el incidente de Monzón y al resto de los que no hicieron esta última especial, los ocupantes de la tercera plaza del podio serían Avella-Alemán con el Alpine A110, su mejor resultado de la temporada, seguidos de Iván Armas-Tino Guerra, que ganan en el apartado del Trofeo de Canarias con su Porsche 911 GT3.

Jesús Pérez-Aythami Díaz continuaron al frente de la Clio Trophy Canarias hasta el tramo 8, por lo que confirman su triunfo y de paso el título de los Renault. Kevin Kipar fue segundo finalmente.

Hasta TC5

Cuando ya se han disputado cuatro de los nueve tramos cronometrados de esta edición del Rallye de Maspalomas, el dominio total ha sido del piloto Alexey Lukyanuk, que junto a Yury Kulikov, han logrado imponerse en todos ellos con el mejor crono a bordo de su Citroën C3 Rally, la misma montura con la que fue liderando el pasado Villa de Teror. Con estos cuatro scratchs en haber del equipo ruso habitual del Campeonato de Canarias, la ventaja acumulada es ya de 12,7 segundos sobre sus inmediatos seguidores.

Un liderato que Alexey deberá refrendar en los siguientes tramos de un rallye tipo 3x3, ya que de momento no ha podido mejorar su tiempo de la primera pasada de “La Era del Cardón”, a pesar de aumentar el ritmo de pilotaje, pues el calor reinante no deja mejorar los cronos. Algo que parece han llevado mejor sus rivales.

Ahora mismo los más cercanos son Luis Monzón-José Carlos Déniz, con otro Citroën C3 Rally2, que tampoco lograron mejorar el crono de La Era, con unos neumáticos que están sufriendo más de lo esperado en el recalentado asfalto.

En tercera posición se mantienen más tranquilos Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, que sí mejoraron un poco en este primer tramo de la segunda sección del rallye, manteniendo la tercera plaza a sólo 1,7 segundos de Monzón y a 14,4 de los líderes.

52º Rallye de Maspalomas / Beni Cazorla

Por detrás de las plazas de podio está cuarto el Alpine A110 de Avella-Alemán, después de un prometedor primer tramo, seguido del Porsche 911 de Iván Armas, que no va a gusto con la suspensión trasera. En sexto lugar encontramos al Skoda Fabia RS Rally2 de Alfonso Viera y séptimo el Porsche 911 de Ayoze Benítez. Octavo y primero de los Rally4 marcha el Peugeot 208 del lanzaroteño Yoday Betancort, con Alejandro Martín con otra montura similar a sólo una décima de segundo.

Muy disputada también la Clio Trophy Canarias, que viene liderando por 6,7 segundos de ventaja el palmero Jesús Pérez, seguido del hasta ahora líder del certamen, Kevin Kipar.

Un incidente de carrera con el equipo número 28 en el TC4 obligó a neutralizar este tramo cronometrado para los siguientes vehículos de competición.

A la hora de redactar esta nota llegaban los primeros equipos a la meta del TC5, continuando el dominio del líder al anotarse su quinto scratch en el Maspalomas, aumentando su diferencia sobre Monzón a 19,2