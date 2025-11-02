Goleada del Atlético Paso al ‘Sanfer’ en un duelo de aspirantes

El Atlético Paso sigue la estela del líder Lanzarote gracias a su triunfo por goleada en un duelo de aspirantes al ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF ante un San Fernando que sigue en mala dinámica (3-0). Los palmeros se sitúan a un punto de la primera plaza y el Sanfer pierde comba; es noveno tras la primera derrota en Liga desde que Juan Carlos Socorro cogió las riendas –ganó al Tenisca y caía ante el Albacete en la Copa–.

Tras el tanteo inicial, los de La Palma se fueron haciendo con la posesión y se adelantó cerca de la media hora. En la segunda mitad, fue su rival quien adelantó líneas y llevó la iniciativa, pero los de Maxi Barrera ampliaron su ventaja al contragolpe y sentenciaron a balón parado.

Los primeros compases resultaron insulsos y sin llegadas a las áreas, a excepción de un tímido golpeo de Edu Salles desde la frontal atrapado por Roberto. Paulatinamente, el Atlético Paso trató de hacerse con el control de la posesión, aunque no logró incomodar a un San Fernando que se mantuvo bien plantado.

En el minuto 28, la mejoría local tuvo su recompensa tras un servicio al espacio de Ale Martínez hacia la carrera de Matías Cedrez, que no perdonó con un tiro raso en el mano a mano. En la réplica al filo del descanso, Pipa colocó un centro raso al área que Edu Salles no atinó a rematar, blocando Roberto en dos tiempos para mantener su marco a cero.

Tras el descanso, el Sanfer metió una marcha más y sometió a la zaga palmera, que tuvo que emplearse a fondo a la hora de juego para sacar un balón bajo palos en una jugada embarullada en el área. Pese a ello, Ale Martínez pudo ampliar diferencias a la contra, pero Fermín estuvo acertado para desviar su golpeo en el uno contra uno.

En una nueva contra en el minuto 74, Guille Roque filtró un balón entre líneas que David Pérez aprovechó para el 2-0. A partir de ahí, el choque entró en una fase de ida y vuelta y de juego brusco, hasta que en el minuto 90, Samu Corral sentenció en un córner.