Luis Monzón y José Carlos Déniz se recuperan después de su salida de carretera en el Rally de Maspalomas

Gran parte de la emoción que se vivió en el 52 Rally de Maspalomas celebrado ayer, llegó, en buena medida, por las prestaciones mostradas por Luis Monzón y José Carlos Déniz. Los del Citroën C3 Rally2 reaparecían en esta última estación del certamen regional de rallies sobre asfalto tras su participación en el Campeonato del Mundo (WRC) con ocasión del Rally Islas Canarias disputado el pasado mes de abril.

Estrenando calzado en su vehículo en forma de neumáticos Michelin, lo cierto es que los de Santa Brígida arrancaron con buen tono y se instalaron en la pelea por la segunda posición de esta prueba. Las diferentes características de los tramos encajaban como un guante para la pareja Monzón-Déniz, que poco a poco iba ganando confianza después de los meses de inactividad.

La recta final de la prueba aceleró los acontecimientos y, de pronto, Luis Monzón y José Carlos Déniz se encontraban, a un tramo del final, a 2,7 segundos del primer puesto. La genética de una pareja campeona de España, indudablemente, iba a propiciar que lo intentaran para cerrar este año como lo empezaron: con victoria.

Hospitalizados, pero fuera de peligro

Lamentablemente, una salida de carretera a pocos metros de la meta del último tramo, ya de noche, les dejaba a las puertas de una victoria que tuvieron al alcance de la mano. En un primer momento, el tramo se detuvo e inmediatamente fue neutralizado para que las asistencias sanitarias pudiesen realizar una primera evaluación de Monzón-Déniz. Tras ella, los grancanarios fueron trasladados al Hospital Insular, en Las Palmas de Gran Canaria.

Si bien no revisten algún tipo de gravedad, Luis Monzón sufría algunas molestias en la zona de las costillas, mientras que José Carlos Déniz deberá ser intervenido en su clavícula derecha.

“Lo primero es que José Carlos se recupere bien y pronto”, desea Monzón. “El equipo había hecho un gran trabajo en el coche, José Carlos lo estaba haciendo perfecto y al final, después de estos meses, nos encontrábamos bien y con el ritmo para pelear por los puestos altos”, apunta el de Santa Brígida. “Intentamos luchar por la victoria en el último tramo, veníamos muy rápido y parece que las referencias así lo marcaban, pero nos quedamos sin carretera y acabamos impactando”, lamenta el dos veces ganador de esta prueba, que con esta participación ha completado su campaña 2025.