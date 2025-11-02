Nami, en el descuento, alivia al líder Lanzarote

El Lanzarote se mantiene en lo alto de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF, ahora en solitario, tras derrotar al Panadería Pulido con un gol en el descuento (2-1). El San Mateo se adelantó en unos primeros compases de partido de máxima intensidad. Tras ello, el equipo local dio un paso al frente y empató al filo del descanso por medio de Raúl. No fue hasta el tiempo de prolongación cuando Nami le dio la vuelta al marcador, tras una segunda parte escasa de ocasiones.

Solo tardó diez segundos elcuadro grancanario en dar el primer aviso, provocando el primer saque de esquina durante unos compases iniciales de máxima intensidad en los que su rival también avisó por medio de Machín, quien golpeó por encima del larguero en una situación de mano a mano después de una recuperación en las inmediaciones del área.

A los nueve minutos, Toni Robaina ejecutó un saque de falta lateral y Ponce se anticipó a la defensa para meter la cabeza y hacer el 0-1. Tras ello, los de Ángel López se vieron obligados a reaccionar y llevaron el peso del partido, pero sin llegadas claras a excepción de un tiro de Pablo desde la frontal que Gárate atrapó por bajo.

Ya en el minuto 44, Raúl cabeceó un saque de esquina para hacer el 1-1 con el que se llegaría al intermedio. Al regreso de vestuarios, el Lanzarote siguió mandando en busca de la remontada. Por su parte, el Panadería Pulido esperó su momento para crear peligro a la contra aprovechando el cansancio de los jugadores rojillos, sin acierto en los metros finales.

Un remate de cabeza de Moha a las manos de Gárate tras un centro de falta lateral de Álex Cruz fue lo más destacable de una segunda parte escasa en ocasiones de gol. Hasta que en el tiempo de descuento, cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Nami desde el perfil izquierdo y con un disparo a la escuadra estableció el definitivo 2-1.