Las Palmas Atlético se gusta ante el Moscardó

Las Palmas Atlético sigue en dinámica positiva tras golear al Colonia Moscardó (3-0). El filial fue muy superior desde el inicio y se repuso del juego trabado propuesto por el cuadro madrileño para adelantarse a la media hora, con gol de Carlos Navarro. En la reanudación, los grancanarios siguieron cómodos y ampliaron su renta con los aciertos de Iván Medina y Jerobe, frente a un equipo rojiblanco inoperante en ataque que solo creó peligro en los compases finales.

El dominio inicial fue para el conjunto amarillo, que llevó la iniciativa con el balón en su poder y dio los primeros avisos antes del cuarto de hora, ante un rival desubicado sobre el campo que apenas rebasó la medular. Primero lo intentó Jerobe, y un minuto después fue Johan quien rozó el gol con un tiró que cruzó en exceso.

La vela chica desatasca el partido a la media hora

Con el paso de los minutos, el cuadro rojiblanco se sacudió el dominio local tratando de pausar el ritmo, esperando su momento para hacer daño en jugadas aisladas, sin éxito. Esto no impidió a Las Palmas Atlético desatascar el partido pasada la media hora, tras un centro de Iván Medina desde la derecha que Carlos Navarro cabeceó a la red. Tras ello, Iván Medina buscó también su gol, pero el meta Guille lo evitó.

El técnico visitante apostó por un triple cambio en la reanudación buscando darle la vuelta a la situación, pero el combinado grancanario no se vio afectado y siguió llevando la batuta del encuentro. Así, Arturo rozó el segundo con un tiro desde la frontal que salió lamiendo la madera, y Johan disparó al travesaño poco después.

En el minuto 65, Iván Medina puso tierra de por medio al internarse en el área y golpear cruzado a ras de césped. Seguidamente, Arturo envió un lanzamiento de falta al larguero; y ya en el minuto 86, Jerobe condujo hasta el área e hizo el definitivo 3-0. Con el duelo resuelto, Killane se empleó bajo palos para desbaratar las únicas llegadas claras del Colonia Moscardó.