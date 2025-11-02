Tejeda, corazón de la ultradistancia en Gran Canaria

El municipio de Tejeda volverá a ser el gran protagonista deportivo internacional con la décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria, una de las carreras de ultradistancia más exigentes del mundo, que se disputará del 5 al 9 de noviembre.

Durante cinco días, 120 corredores de 22 nacionalidades recorrerán 265 kilómetros y más de 12.600 metros de desnivel positivo alrededor de la isla, en una prueba que combina autosuficiencia, orientación y resistencia extrema.

El alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera, expresó su satisfacción por acoger de nuevo esta cita internacional: “Es un orgullo que Tejeda trascienda a nivel internacional gracias a la 360º. Nuestro entorno natural es el escenario perfecto para acoger un evento deportivo de este calibre”.

Una prueba récord y un desafío sin igual

Este 2025, la 360º celebra su décimo aniversario con cifras históricas de participación, incluyendo 11 mujeres en la línea de salida, la mayor presencia femenina hasta la fecha.

Los participantes saldrán desde el casco urbano de Tejeda a las 09:00 horas del miércoles 5 de noviembre, con el Roque Nublo y el Roque Bentayga como testigos. El trazado pasará por Valleseco, TerorLas Palmas de Gran CanariaGuíaLa AldeaMogán y San Bartolomé de Tirajana, para regresar al punto de partida tras cinco intensos días.

Según estudios sobre ultradistancia y rendimiento físico publicados por la Journal of Sports Sciences, el impacto físico y psicológico de este tipo de pruebas equivale a semanas de entrenamiento de alto nivel, lo que consolida a la 360º como un referente mundial en resistencia extrema.

Naturaleza, cultura y esfuerzo: el sello de Tejeda

Reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, Tejeda combina su riqueza paisajística con un fuerte compromiso con el deporte y el turismo sostenible.

“Cada fin de semana recibimos visitantes que vienen a practicar senderismo o trail. La 360º no solo proyecta a Tejeda al mundo, sino que impulsa nuestra economía local y nuestro patrimonio natural”, destacó el alcalde.

Además, portales especializados como Trail Running Magazine y RunUltra han calificado a Gran Canaria como uno de los mejores destinos europeos para correr en montaña, gracias a su clima, diversidad de terrenos y red de senderos.

Un recorrido épico con el Roque Nublo como guardián

El trazado de esta edición mantendrá la esencia de aventura y desafío. Desde Cruz de Tejeda, los corredores descenderán hacia Osorio y Teror, atravesarán la capital grancanaria —que regresa al recorrido tras varios años— y recorrerán la costa norte hasta La Aldea.

La última parte de la carrera se adentrará en el Parque Rural del Nublo, con una parada clave en Cercados de Araña (km 246) antes del regreso final a Tejeda, pasando por La Plata y La Culata.

Autosuficiencia total: la esencia del desafío

Uno de los grandes atractivos de la 360º The Challenge Gran Canaria es su formato sin balizas. Los participantes deben orientarse únicamente mediante GPS y mapas, transportando todo su material obligatorio desde la salida.

Solo contarán con cinco bases de vida a lo largo del recorrido, donde podrán descansar y reabastecerse. Esta filosofía de autosuficiencia total sitúa la prueba entre las más técnicas y exigentes del planeta, comparable con eventos icónicos como la Tor des Géants en Italia o la Marathon des Sables en Marruecos.

Cooperación y proyección internacional

El alcalde hizo un llamamiento a la colaboración institucional y empresarial: “Es fundamental trabajar de la mano con Arista Eventos y los municipios vecinos para que Gran Canaria siga posicionándose como destino de referencia mundial para el deporte de montaña”.

La 360º The Challenge Gran Canaria 2025 está organizada por Arista Eventos, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Promotur – Islas Canarias, Ayuntamiento de Tejeda, Joma, Fred. Olsen Express y otras entidades colaboradoras.

Con su combinación única de aventura, naturaleza y superación, la 360º no solo pone a prueba los límites humanos, sino que reafirma a Tejeda y Gran Canaria como destinos de élite en el mapa del ultratrail mundial.