Mika Bocchieri, jugadora del Rocasa Gran Canaria: «Chile es mi sitio en el mundo si está mi mamá»

¿Cómo está viviendo estos primeros meses con el Rocasa Gran Canaria?

La verdad es que, en cuanto a la adaptación, creo que voy bastante bien. El equipo es genial y el grupo que hemos formado es muy bueno; me han recibido muy bien y estoy muy contenta de haberme enrolado en el proyecto del Rocasa Gran Canaria. En cuanto a la Isla, es verdad que me ha costado un poquito más, porque este entorno es muy distinto respecto al que yo conocía de la Península, pero igualmente es un sitio muy cómodo y me encanta.

A nivel individual, ¿en qué punto cree que se encuentra de acople al equipo?

Lo cierto es que yo venía de una categoría más baja, de jugar con el Pozuelo. Es un cambio bastante grande. Por eso, creo que todavía estoy adaptándome poco a poco. Para mí es un proceso de transición y, aunque creo que voy por buen camino, me queda mucho por mejorar. Mi objetivo es seguir acoplándome al grupo y continuar trabajando todo lo que pueda.

¿Cómo es el día a día con Carlos Herrera, el técnico?

Me encuentro cómoda. Depende también del tipo de entrenamiento que hagamos y de la manera en la que lo enfoquemos, pero siempre trabaja muy bien. Por su parte, tengo bastantes correcciones que intento aplicar para mejorar mi juego. Carlos está para eso: para ayudarnos y sacar nuestra mejor versión.

¿Y el vestuario le da muchos consejos? Ahí tiene referentes de sobra…

Sin duda, jugadoras como Almudena Rodríguez o Silvia Navarro siempre están presentes. Nos ayudan en todo. Ellas nos orientan para resolver cualquier tipo de duda o incertidumbre que tengamos como jugadoras. Además, saben que tienen que asumir un poco esas riendas como líderes, y se agradece mucho esa labor. Aun así, no son solo ellas; también el resto de las chicas del equipo nos apoyan.

¿Qué le está pareciendo el nivel de esta Liga Guerreras Iberdrola?

He notado un cambio notorio respecto a la competición en la que estaba la temporada pasada, tanto por el aspecto físico como por el nivel de los equipos. No obstante, este es un salto que no se puede rechazar y estoy muy contenta de haber llegado. Jugar en la Liga Guerreras Iberdrola es el típico sueño que siempre tienes de niña, porque es un sitio donde has visto a tus referentes. Es que estoy jugando con leyendas del balonmano… es algo muy fuerte y gratificante.

El Rocasa ha despegado y ya suma tres victorias consecutivas, siendo tercero en la tabla, ¿está el equipo para aspirar a esas posiciones?

Claro que sí. Estar arriba es nuestro objetivo desde el principio de temporada. Es lo que queremos y a lo que aspiramos. Tenemos claras nuestras metas: este Rocasa Gran Canaria quiere volver a Europa e intentar colarse en alguna final. La competición es muy larga, aunque pienso que estamos dando los pasos correctos para estar cerca de lograrlo. El hecho de tener los objetivos tan claros nos ayuda a mantener una línea de trabajo para que puedan darse. Estamos entrenando bastante y el grupo está muy unido, lo cual ayuda muchísimo a la hora de competir. Todas saben cuál es su trabajo; cuando remamos todas juntas, las cosas salen adelante. Es verdad que hemos tenido partidos con algunos fallos, pero sabemos que los podemos mejorar. Eso nos ha permitido estar en buena racha y vivir este arranque tan positivo.

¿Es el Bera Bera imbatible? Ustedes estuvieron ahí, a punto de ganarles…

Creo que son un gran equipo. Tienen jugadoras muy buenas y es normal que se hable de ellas de esa manera. Al final, se nota todo el trabajo que hacen y no es fácil estar en un equipo donde todo el mundo puede ser titular. Cada semana tienen que esforzarse muchísimo entre ellas mismas para ganarse los minutos. Eso hace que el equipo mejore y que siempre esté en competición. Sin embargo, no son imbatibles; nosotras lo demostramos porque estuvimos en el partido durante 45 minutos, pero por fallos o errores no forzados se nos escapó. Otros equipos de la liga también les han competido, porque no hay que ir pensando que se va a perder contra ellas. Hay que enfrentarse a todo el mundo de tú a tú.

De usted se habla como de una de las promesas a seguir esta temporada, ¿le obnubila esa situación o se lo toma con tranquilidad?

Depende de cada una, de cómo se lo quiera tomar. Puede ser una inspiración para seguir dándolo todo o puede tomarse de forma negativa. Yo prefiero centrarme en entrenar y estar a lo mío. Al final, estoy aquí para dar lo mejor de mí al equipo; no me fijo en lo personal porque esto es un deporte colectivo. Lo que pueda aportar, lo aportaré; y lo que pueda mejorar, lo trabajaré. Y ya está.

¿Cómo es para usted vivir tan lejos de Chile y de una parte de su familia?

Estoy un poco acostumbrada y ya no me pesa tanto. He de decir que también tengo familiares aquí en España y, por eso, se me hace más ameno. Al final, siempre está el sentimiento de echar de menos a la familia, aunque soy una persona a la que le cuesta exteriorizar sus sentimientos. Además, estoy aquí por decisión propia, porque quiero. Entonces, pongo las cosas en una balanza y me cuesta menos. Pese a todo, adoro a mi familia y me encanta estar con ellos.

Las nuevas tecnologías ayudan mucho…

Totalmente. Poder comunicarte cuando quieras, llamar, estar todo el día en contacto con tu gente que está lejos, mandarles fotos, hacer videollamadas… Eso es fundamental y me ayuda muchísimo; lo hace todo más sencillo.

¿Qué supuso para usted que su madre le diera una sorpresa viniendo hasta la isla desde Chile?

Fue un momento muy feliz. Llevaba un par de semanas con unos trámites y papeles, lo cual sabemos que pueden ser un poco estresantes, y en esos momentos echas un poco más en falta la presencia de mamá. Encima, era la semana de mi cumpleaños y verla en el pabellón me hizo muchísima ilusión. No me lo esperaba. Cuando vivíamos en el campo, teníamos una finca con caballos y ella usaba un chiflido para llamarlos; es el típico sonido característico con el que te crías y sabes reconocerlo a la perfección. Pues, cuando acabó el partido, empecé a escuchar ese chiflido y me decía a mí misma que era imposible que fuera mi madre: '¿Cómo va a ser mi madre?', aunque el sonido era exactamente igual al suyo. Aun así, empezó a insistir y, cuando miré a la grada, allí estaba. Fue increíble.

Celebrar el cumpleaños con una madre no tiene precio…

Fue muy especial, sin duda. Llevaba muchos años sin celebrar mi cumpleaños con ella y vivimos un día muy bonito, bastante reconfortante. Además, a mi madre le encantó Gran Canaria y lo primero que me pidió fue ir a la playa. El tiempo se portó bastante bien y disfrutamos de un gran día. Disfruté muchísimo mi cumpleaños con ella, estando aquí conmigo en la isla por sorpresa.

¿Qué es lo que más echa de menos de Chile y de su familia?

Lo que más echo de menos es estar en casa de mi hermano, con los animalitos que él tiene allí. Echo de menos esa sensación de llegar de entrenar y que te saluden muy exaltados. Es algo que me hace sentir como en casa, porque él sigue viviendo en la casa que teníamos en Santiago. También echo de menos la casa de mi abuela, la de mis tíos… Diría que Chile es mi sitio en el mundo, siempre que mi mamá esté conmigo.