Santi Aldama suma 15 puntos en la derrota de los Grizzlies frente a Toronto sin Ja Morant

Los Grizzlies de Santi Aldama siguen sin despegar. La franquicia de Tennessee no termina de encontrar regularidad y esta pasada madrugada cayó ante los Toronto Raptors (104-117), en un encuentro marcado por la ausencia de Ja Morant, la gran estrella del equipo.

Morant fue suspendido por los propios Grizzlies tras, tal como informó el insider Shams Charania, de ESPN, mantener una conversación con su entrenador, Tuomas Iisalo, en la que el preparador finlandés cuestionó el liderazgo y el esfuerzo del jugador tras la derrota ante los Lakers el pasado día de Halloween. Ante esas declaraciones, el base estadounidense respondió en un tono que fue considerado inapropiado.

Aldama cumple en otra derrota 'Grizzlie'

Evidentemente, sin su principal referencia en pista, Memphis no pudo con unos Raptors que estuvieron prácticamente todo el encuentro por delante en el marcador. A pesar de ello, Aldama sumó 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos de juego.

Mientras el ala-pívot grancanario sigue buscando su mejor versión y gana enteros en la rotación, los Grizzlies tienen por delante el objetivo de intentar levantar el vuelo al mismo tiempo que observan cómo se va desarrollando el caso de Ja Morant, que podría acabar siendo traspasado en caso de que la situación se enquiste. Todo ello, con un calendario complicado para las próximas fechas, ya que se medirán en casa a Pistons, Rockets, Mavericks y Oklahoma City Thunder durante esta semana.