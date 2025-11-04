La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria busca llegar a los 10.000 corredores para su edición de este 2025

La 24ª edición de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria busca alcanzar los 10.000 corredores y estrena una nueva prueba de cinco kilómetros que está homologada dentro del calendario internacional, en una carrera en la que buscan que siga marcado el carácter «solidario y desenfadado». En declaraciones a los medios de comunicación, el director de Top Time Eventos, empresa organizadora de la carrera, Pablo González, ha asegurado que en esta edición cumplen «las demandas de los usuarios para mejorar e implementar nuevas experiencias» gracias a una nueva modalidad internacional de cinco kilómetros que está alineada con la estrategia de visibilidad de Gran Canaria como destino.

De esta manera, logran «abrir la puerta a los deportistas de élite que desean venir a disfrutar de un espectáculo, la climatología y lo que ofrece la isla en unas fiestas que compaginan la despedida de un año y dar la bienvenida a 2026», ha resaltado el máximo responsable de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta prueba se encargará de iniciar la acción el 31 de diciembre a as 15:30 horas, dando paso a las 16:00 horas a la carrera infantil para niños y niñas de hasta 13 años, mientras que a las 17:00 horas dará comienzo la prueba popular, con la expectativa de llegar a los 10.000 corredores.

Una prueba solidaria

González ha recordado que la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria es una prueba de carácter solidario y «desenfadada», puesto que la organización «nunca ha pautado que los corredores deban llegar con la camiseta oficial», sino que se ha establecido de forma natural la originalidad, los disfraces navideños y la diversión de las familias a través de un circuito urbano.

«La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria es como los Carnavales, cuando no vas disfrazado parece que estás fuera de lugar. En esta carrera se disfruta del espectáculo y ese es el objetivo», ha incidido el director de Top Time Eventos.

El organizador ha informado de que todavía están en proceso de selección de las cinco ONG a las que destinarán los fondos recaudados en la San Silvestre, con las que buscarán llegar a un convenio de colaboración para «tener una contraprestación de visibilidad» a través de sus usuarios o asociados: «Ellos también formarán parte del circuito y aportarán su punto de energía y alegría a la carrera».

Incitar a la población a practicar deporte

Para la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, la San Silvestre es un evento «muy importante» que ya se ha consolidado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que sirve para despedir el año y dar entrada al 2026 con «una carrera que significa solidaridad, actividad física, salud y vida». La primera edil capitalina ha destacado que esta carrera es una modalidad deportiva que permite disfrutar a las familias en los habituales seis kilómetros, además de la nueva prueba competitiva de cinco kilómetros que atraerá visitantes y corredores de élite a Las Palmas de Gran Canaria.

Darias ha mandado una invitación a la ciudadanía de la capital y de Gran Canaria para que participen y disfruten de la ciudad a través de una San Silvestre que aspira sobrepasar los 10.000 corredores, «una cifra deseada» pero que tampoco debe ser una obsesión o fijación. «Desde el Ayuntamiento estamos volcados con el apoyo de la Concejalía de Deportes y el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD) para que la carrera se desarrolle en las mejores condiciones a través de un gran circuito urbano. Es una prueba multitudinaria con muchas familias y eso es lo importante, que disfrutemos, hagamos ejercicio físico disfrutando y viviendo la ciudad», ha finalizado.

Las inscripciones se encuentran abiertas en www.sansilvestre.es desde el 8 de septiembre y cerrarán el próximo 25 de diciembre, con una apertura entre el 1 y el 24 del último mes del año de un proceso de inscripciones presenciales, antes de que del 26 al 30 de diciembre se reparta todo el material del evento.