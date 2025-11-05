La 360º The Challenge Gran Canaria 2025 arranca una décima edición de récord

La 360º The Challenge Gran Canaria dará mañana miércoles 5 de noviembre el pistoletazo de salida a su décima edición consolidándose como una de las pruebas de ultradistancia más prestigiosas del panorama internacional. La carrera alcanza cifras históricas con un récord absoluto de participantes procedentes de 22 nacionalidades y un récord de participación femenina con 11 mujeres en la línea de salida.

Cambio de salida por alerta de incendios forestales

La organización ha anunciado hoy un cambio de última hora debido a la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Gran Canaria, medida que entró en vigor desde las 10.00 horas de esta mañana. La salida, inicialmente prevista a las 09.00 horas desde el municipio de Tejeda, se trasladará al Jardín Canario de Las Palmas de Gran Canaria y se retrasará hasta las 15.30 horas.

Este cambio obligatorio reduce el recorrido desde los 265 kilómetros originales hasta los 223 kilómetros, aunque no afecta a la ubicación de las bases de vida ni al resto del trazado hasta Tejeda, donde se mantiene la línea de meta como estaba previsto.

Jornada de retirada de dorsales y briefing oficial

Durante la jornada de hoy, los corredores y corredoras han recogido sus dorsales y las bolsas del corredor, que estarán distribuidas estratégicamente en las distintas bases de vida a lo largo del recorrido. Posteriormente, todos los participantes asistieron al briefing oficial de la carrera, donde fueron informados de estos cambios de última hora y repasaron los detalles de seguridad, cartografía y todos los aspectos técnicos de esta exigente prueba de autosuficiencia.

Favoritos y favoritas para la décima edición

Entre las favoritas destaca la francesa Claire Bannwarth, pentacampeona consecutiva de la prueba, quien buscará su sexto título. También estará presente la suiza Anita Lehmann, con un impresionante historial en pruebas extremas. Aunque la alemana Katharina Hartmuth, tercera clasificada en el UTMB 2025, no podrá tomar la salida debido a una lesión, sí estará en la línea de salida la grancanaria Sandra Moreno, segunda clasificada de la 360º en 2024.

En categoría masculina, la prueba contará con el debut de Sébastien Raichon, doble vencedor del Tor des Glaciers. Además, regresará la leyenda Luca Papi, el único atleta que ha finalizado todas las ediciones de la carrera y que ha conquistado tres victorias (2019, 2020 y 2022). La representación grancanaria estará liderada por Álvaro Santana, tercer clasificado en 2024, y José Bordón, segundo en 2023.

El desafío de la autosuficiencia

Los participantes se enfrentarán a un recorrido en régimen de autosuficiencia con más de 12.000 metros de desnivel positivo acumulado. Con solo cinco bases de vida para avituallamiento y descanso, la prueba no está balizada y los corredores deberán orientarse exclusivamente mediante GPS y mapas, gestionando sus propios recursos, alimentación y períodos de descanso durante los hasta cinco días que puede durar la competición. La llegada prevista en Tejeda entre el viernes 8 y el domingo 9 de noviembre.