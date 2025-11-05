David Marrero, tenista grancanario, sancionado por infringir las normas sobre 'wildcards'

El tenista grancanario David Marrero, de 45 años, ha sido sancionado con dos años y siete meses de suspensión por violar las normas sobre ‘wildcards’ (invitaciones a torneos) del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según anunció este martes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés).

El jugador español admitió haber pagado u ofrecido dinero para obtener invitaciones para sí mismo o para su pareja de dobles en cuatro ocasiones, ocurridas entre 2022 y 2023.

La sanción, que incluye además una multa de 15.000 dólares, comenzó el pasado 21 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 20 de mayo de 2028. Durante este periodo, Marrero no podrá competir, entrenar ni asistir a ningún torneo profesional avalado por entidades como la ATP, WTA, ITF o federaciones nacionales como Wimbledon, la USTA o la Federación Francesa de Tenis.

Marrero alcanzó la cima de su carrera en noviembre de 2013, cuando llegó al número 5 del ranking mundial de dobles tras ganar la Copa de Maestros junto a Fernando Verdasco.

Una suspensión adicional

Junto a él, también ha sido sancionado el extenista tunecino Malek Jaziri, actual capitán del equipo nacional de Copa Davis, con una suspensión de nueve meses hasta el 27 de julio de 2026 y una multa de 5.000 dólares, por los mismos motivos.

Ambos jugadores han aceptado los cargos, según informa la ITIA, que mantiene su labor de vigilancia para preservar la integridad del tenis profesional a nivel internacional.