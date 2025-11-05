El "decano" regresa los días 12 y 13 de diciembre con el mismo rutómetro

Tras su aplazamiento el pasado mes de mayo por la Bajada de la Virgen del Pino a la capital grancanaria, el Campeonato BP de Las Palmas se cierra esta temporada con el Rallye Isla de Gran Canaria los días 12 y 13 de diciembre y bajo la organización de la Escudería Maspalomas. El decano de los rallys llega a su 64º edición, con las novedades ya anunciadas en su momento y que se mantienen igual para la nueva fecha.

La sede será ahora solamente en el Estadio de Gran Canaria y se estrena como tramo "estrella", la cronometrada de más de 18 km entre Fontanales y Juncalillo, con la carretera recién asfaltada. Se mantiene igualmente el tramo que abrirá la prueba en la tarde-noche del viernes, "Las Palmas de Gran Canaria", en la carretera de San Lorenzo al Jardín Canario.

El rutómetro con un total siete tramos cronometrados, continuará en la jornada del sábado con dos secciones más de tres especiales cada una, que contienen la repetición a doble pasada de los tramos: el ya comentado "Fontanales-Fagajesto-Juncalillo-Los Garajes", de 18,55 km, seguido de "Tejeda-Ayacata" de 10,35 km y repite de nuevo el tramo "Ariñez-Utiaca", con sus 9,69 km. Un itinerario de unos 288 km, de los cuales 80,66 son cronometrados (27,9 %).

El tramo de Las Palmas de Gran Canaria será el viernes a partir de las 19:30 horas. El sábado la actividad del rally se inicia a las 9:30 horas y el TC2 arrancará a las 10:30 h. Después del TC7 previsto para las 16:45, última especial a disputar, el primer equipo regresará al Estadio de Gran Canaria a las 17:35 h y a continuación se finalizará con la ceremonia de llegada y entrega de trofeos. Entre las 13:05 y las 14:00 h, se realizará la asistencia intermedia en el parking anexo al Estadio.

El miércoles 3 de diciembre a las 14 horas será el cierre de inscripciones, que ya se pueden realizar a través de la web VMRM. En esta página y en la de la Escudería Maspalomas ya está también disponible toda la información sobre el 64º Rallye Isla de Gran Canaria.

El pasado año, la prueba fue ganada por el equipo de Julián Falcón-Daniel Rosario con Skoda Fabia R5, completando el podio por este orden, Julio Martínez-Pedro Viera (Porsche 911 GT3) y Raúl Quesada-Dani Sosa (Skoda Fabia N5). José Juan y Rosmén Díaz se impusieron en Regularidad Sport para Vehículos Clásicos Deportivos con su BMW 323i.