Voleibol
El Guaguas, a dar la campanada en el infierno de El Pireo
Los amarillos se miden al Olympiacos en la ida de la segunda ronda previa de la Champions
V. P.
El CV Guaguas afronta hoy, a las 16.30 horas, un duelo de alto voltaje en El Pireo, en Grecia, donde se mide al Olympiacos en el partido de ida de la segunda ronda de la fase previa de la Champions League de voleibol. Además del potencial del rival, el conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero también debe lidiar con el ambiente infernal que suele presidir los duelos contra rivales helenos.
El cuadro isleño llega lanzado tras firmar un arranque perfecto de curso, con cuatro victorias en cuatro partidos que refuerzan su moral antes de este desafío. Superaba con autoridad en el primer cruce de la máxima competición continental al MÁV Elöre Foxconn húngaro, mientras que en la Superliga daba cuenta del Cisneros y el Melilla.
Sergio Miguel Camarero, técnico grancanario, cuenta con todos sus jugadores en perfecta forma para este primer asalto, un dato clave ante un rival histórico. «Sabemos que será un partido muy duro, pero llegamos con confianza y con las ideas claras, tenemos que ser valientes», apuntó.
El cruce se decidirá el miércoles de la próxima semana en el Gran Canaria Arena, donde el Guaguas espera contar con el apoyo de su afición para rematar el pase a la siguiente ronda e intentar entrar en la fase de grupos de la Champions.
