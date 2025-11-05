Los mejores surfistas del país competirán por el título nacional del Campeonato de España de Longboard 2025

El municipio de Arucas se prepara para convertirse, una vez más, en epicentro del surf nacional con la celebración del Campeonato de España de Surfing en la modalidad de Longboard, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en la playa de El Puertillo (Bañaderos, Arucas). Esta cita, puntuable para la Liga Nacional y el Circuito Canario 2025, reunirá a los mejores especialistas del país en una de las modalidades más espectaculares de este deporte.

El acto de presentación del evento tuvo lugar hoy en el Parque de las Flores de Arucas y contó con la presencia del consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; el alcalde del Ayuntamiento de Arucas y concejal de Deportes, Juan Jesús Facundo y José María González, respectivamente; y los representantes del Club Deportivo de Surfing Oleaje, Jorge Juan Cabrera (presidente) y Adrián Ramos Suárez (vicepresidente).

Ángel Sabroso agradeció al Club por el trabajo que están realizando con este evento y al apoyo de instituciones y a las marcas que lo hacen posible. "Este Festival lo acogemos con mucho optimismo. Canarias se sigue consolidando como lugar de eventos deportivos de carácter nacional, sobre todo, en esas modalidades acuáticas. Un evento que no tiene barreras y donde la faceta femenina cumple un papel fundamental, algo muy importante para el Gobierno de Canarias. Animamos a los ciudadanos que acudan a Arucas a disfrutar de este fin de semana porque este campeonato va a ser un gran espectáculo."

Juan Jesús Facundo agradeció a las instituciones el apoyo a los eventos deportivos e indicó que "este Festival Longboard del Club Deportivo de Surfing Oleaje es importante para el municipio de Arucas y cada año se va superando, pero mucho más importante es que nos acompañen las olas para que haya un gran espectáculo".

Por su parte, José María González resaltó que "esperamos que haya mucho movimiento en la costa de Arucas este fin de semana. El cartel y las condiciones de olas invitan que todo el mundo del surf de la Isla se dé cita en la playa de El Puertillo y disfruten de esta modalidad deportiva.

Los organizadores destacaron que esta segunda edición del Festival Longboard Oleaje "reafirma el compromiso del club con la promoción y desarrollo del surf, especialmente en la disciplina del longboard", una modalidad que utiliza tablas de más de nueve pies y que combina técnica, equilibrio y elegancia. "Para nosotros es un orgullo acoger a los mejores deportistas del panorama nacional de la modalidad de longboard y su implicación en este evento", indicó Adrián Ramos, quien añadió que "el espectáculo está garantizado, con olas potentes y grandes condiciones. En todas las categorías habrá participantes y premios económicos, y se puntuará la calidad de las mejores olas".

El campeonato contará con la participación de destacados deportistas nacionales como los canarios Ginger Caimi, Joel Rodríguez y Lucas Turon; los vascos Jon Garmendia, actual campeón de España y Alaitz Castro; la andaluza Julieta Rodríguez; y el asturiano Nicolás García, entre otros.

La competición incluirá las categorías Sub18 femenino y masculino, Absoluto femenino y masculino, Máster (+35), Gran Máster (+40), Kahuna (+45) y Gran Kahuna (+50), con una bolsa de premios superior a los 7.000 euros —entre metálico y material deportivo, además de 1.600 puntos de ranking FESurfing. Los premios en metálico ascienden a 2.000 euros para las categorías Absoluto Femenino y Open, y 250 euros para el resto de categorías.

Además, entre todos los participantes se sorteará material deportivo, y uno de los requisitos imprescindibles para inscribirse es contar con licencia federativa nacional en vigor (Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia o FESurfing). Los deportistas empadronados en Canarias podrán tramitar su licencia a través de la página web de la Federación Canaria de Surf.

Inscripciones abiertas

Los interesados pueden formalizar su participación a través del siguiente enlace: