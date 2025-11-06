Anita Lehmann y Álvaro Santana dominan la 360º The Challenge Gran Canaria tras un giro inesperado en la carrera

La 360º The Challenge Gran Canaria 2025 vive horas de máxima emoción. Después de más de 28 horas de carrera y 150 kilómetros recorridos, la suiza Anita Lehmann y el canario Álvaro Santana encabezan la clasificación general, tras el abandono del hasta entonces líder, Cristian Guerra, que se vio obligado a retirarse por molestias en el abductor durante su paso por Tasarte.

Un cambio de líder en plena montaña

La jornada de este jueves arrancó con Guerra dominando la prueba con solvencia. En el control de La Aldea de San Nicolás (km 125) aventajaba en 46 minutos a Santana, con el francés Sébastien Raichon —uno de los favoritos internacionales— en tercer lugar. Sin embargo, el recorrido posterior por El Viso, Tasartico, Tasarte y Veneguera cambió el rumbo de la competición.

La retirada de Guerra abrió las puertas a una lucha frenética por la cabeza. Santana asumió el mando, seguido muy de cerca por Raichon, el británico Dave Phillips, el moganero Javier Blanco y el agüimense José Bordón. Los cinco corredores están separados por menos de una hora, un margen mínimo en una ultratrail de autosuficiencia tan exigente como esta.

Según datos de la organización, los atletas afrontarán esta noche los últimos 60 kilómetros hasta Tejeda, donde se encuentra la meta. Se espera que el primer corredor cruce la línea de llegada en la mañana del viernes, culminando una de las ediciones más ajustadas de la última década.

Anita Lehmann, imparable entre las mujeres

En categoría femenina, Anita Lehmann se consolidó como líder en la base de vida de La Aldea, con una ventaja de dos horas sobre la grancanaria Nira Castro, a quien adelantó durante el tramo de Agaete. Tercera marcha la también canaria Guacimara Suárez, mientras que la suiza Stephanie Straub y la italiana Marina Plavan completan el top cinco.

La actual tetracampeona, la francesa Claire Bannwarth, atraviesa dificultades físicas por problemas en el talón de Aquiles, situándose en séptima posición tras su paso por Tamadaba. También se confirmó la retirada de la teldense Sandra Moreno, una de las corredoras más queridas por la afición local, en la base de Guía de Gran Canaria.

Una edición marcada por la autosuficiencia y el esfuerzo extremo

La 360º The Challenge Gran Canaria es una de las carreras de montaña más duras de Europa. Los participantes deben recorrer más de 200 kilómetros con un desnivel acumulado que supera los 10.000 metros, en régimen de autosuficiencia, cargando su propio material, víveres y dispositivos de seguridad.

Estudios recientes sobre rendimiento en ultradistancia, como los publicados por el Journal of Strength and Conditioning Research o Frontiers in Sports Science (frontiersin.org), destacan que el agotamiento muscular y la gestión mental son los factores más determinantes en este tipo de pruebas. Lehmann y Santana, por su experiencia previa, parecen haber optimizado su resistencia fisiológica y estrategia de descanso, aspectos clave para mantenerse en el podio.

Canarias, territorio de ultradistancia

La isla de Gran Canaria se ha consolidado como epicentro internacional del trail y la ultradistancia. Según datos de Turismo de Gran Canaria, más de 7.000 corredores de 40 nacionalidades participan cada año en competiciones de montaña como la Transgrancanaria o la The Challenge, generando un impacto económico superior a 4 millones de euros y proyectando la imagen de la isla como un destino deportivo sostenible.

La décima edición de la prueba está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias (Promotur – Islas Canarias), y los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Mogán, Guía de Gran Canaria, La Aldea de San Nicolás y Las Palmas de Gran Canaria, además del apoyo de marcas como Joma, Fred. Olsen Express, Pepsi, Aguas de Teror, Bonflex, Emicela o Gofio La Piña.

Expectación hasta la meta

Mientras Lehmann y Santana se mantienen firmes al frente, la incertidumbre sigue viva. Las condiciones meteorológicas en la zona de Tejeda —con temperaturas bajas y viento en cotas altas— podrían ser determinantes en el desenlace final.

El resto de participantes continúa su travesía entre Tamadaba y Mogán, un tramo de pura resistencia donde la noche, la soledad y el cansancio mental pondrán a prueba la verdadera esencia de la 360º The Challenge Gran Canaria.