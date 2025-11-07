Campeonato de España de longboard 2025: El Puertillo se llena de talento y olas perfectas

La playa de El Puertillo, en el norte de Gran Canaria, se convirtió en el epicentro del surf juvenil y profesional con el inicio del Campeonato de España de Longboard 2025. En un ambiente idóneo, marcado por el sol de otoño y un mar en excelentes condiciones, los jóvenes surfistas Julieta Rodríguez y Martín García se proclamaron campeones de la categoría Sub 18, dejando claro su dominio sobre las olas.

Julieta Rodríguez, con una puntuación de 16,07, superó a la italo-canaria Ginger Caimi (12,67) y a la canaria Mia Ramakers (11,50). Por su parte, Martín García logró imponerse en la categoría masculina con 10,67 puntos, aventajando a los canarios Matías Plumed (7,90) y Ubay Medina (3,60).

Una jornada llena de emoción y competición

El evento no solo destacó en las categorías jóvenes. También se dieron las primeras rondas de las competiciones Open, tanto masculina como femenina, donde los surfistas más experimentados mostraron su talento. En la categoría masculina Open, los hermanos asturianos Nicolás y Martín García fueron los más destacados con 12,83 y 10,07 puntos, respectivamente, seguidos de Jon Garmendia, el actual campeón de España, con 11,73 puntos.

En la categoría femenina, las canarias Mia Ramakers y Julieta Rodríguez continuaron demostrando su poder en el agua, con 12,13 y 9,73 puntos.

Máster y Gran Máster: los veteranos también dan espectáculo

No solo los más jóvenes se robaron la atención. En la categoría Máster (+40), el canario Roberto Lorenzo dominó la competición con 11,10 puntos, mientras que en Gran Máster, Ricardo Fernández se destacó con 10,17 puntos, dejando atrás a competidores como Carlos Alberto Ramos y Pablo Sicilia.

El Puertillo, un escenario ideal para el longboard

La playa de El Puertillo es conocida por sus olas largas y potentes, especialmente apreciadas por los surfistas que practican longboard. Con un pico bien definido y condiciones casi perfectas, este lugar se ha consolidado como uno de los mejores para la práctica de este deporte en el norte de Gran Canaria. "Cualquier surfista puede encontrar su ola ideal aquí", destacó Adrián Ramos, vicepresidente del Club Deportivo de Surfing Oleaje.

Un campeonato que marca el ritmo del surf español

El Campeonato de España de Longboard 2025 se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario nacional. La competición no solo reúne a los mejores talentos del país, sino que también es la tercera cita puntuable para la Liga de Longboard. Con la colaboración de entidades como el Club Deportivo de Surfing Oleaje, la Federación Española de Surfing y el apoyo de patrocinadores como el Ayuntamiento de Arucas, Grupo Hidramar y Kalise, el evento promete continuar su crecimiento y consolidarse como un referente para el surf nacional e internacional.

El futuro del longboard en España

Con dos días de competición aún por delante, los surfistas tienen por delante la oportunidad de ganar títulos en las categorías Open y Absoluto femenino, así como en Máster y Gran Máster. Este campeonato no solo define a los campeones de España, sino que también fortalece la presencia del longboard en el país.

Toda la información y resultados actualizados pueden consultarse en www.surfscores.com.