Los Grizzlies y Santi Aldama recuperan sensaciones en la NBA Cup con una gran victoria sobre Cooper Flagg, el número 1 del Draft 2025

La NBA Cup le sienta bien a los Memphis Grizzlies y a Santi Aldama. El conjunto del jugador isleño rompió una mala racha de cuatro derrotas consecutivas después de ganar a los Dallas Mavericks en uno de los partidos más redondos de la semana.

El cuadro dirigido por Tuomas Iisalo recobró sensaciones después de haber estado en medio de los rumores sobre un posible traspaso de su gran estrella: Ja Morant. Aun así, el base estadounidense dio un paso al frente con 21 puntos y 13 asistencias.

Aldama recobra sensaciones en el tiro

En cuanto a Santi Aldama, el grancanario vivió una noche en la que estuvo más certero en el tiro, con un tres de siete en triples, que le sirvió para lograr 16 puntos, a los que añadió 2 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos de juego.

Poco a poco, parece que el ex del Canterbury va encontrándose más cómodo en el aspecto anotador y en el acierto exterior, mejorando sus prestaciones respecto a los primeros partidos de la temporada, en los que le faltó un poco de puntería.

No obstante, la franquicia de Memphis está en medio de un proceso de cambio respecto al último año, y es complicado asentar las bases, por lo que seguro que Aldama sigue creciendo con el paso de los encuentros.

Ahora mismo, los Grizzlies suman cuatro victorias y seis derrotas, colocándose en la décima posición de la Conferencia Oeste, así como en la tercera posición del Grupo B de esta NBA Cup, con un triunfo y una derrota.

Flagg y los Mavs no despegan

Los Grizzlies doblegaron a unos Mavericks que no han empezado nada bien el curso, pese a contar con Cooper Flagg, el número 1 del Draft de la NBA. El ex de Duke no está teniendo el impacto esperado en el equipo y le está costando despegar.

Aldama lanza por encima de Cooper Flagg. / NBA España

Aun así, los Mavs, que sumaron en Tennessee su séptima derrota en nueve partidos, tampoco están jugando bien y, desde el traspaso de Luka Doncic a los Lakers la temporada pasada por Anthony Davis, no levantan cabeza.

Eso sí, el conjunto tejano también ha sufrido una plaga de lesiones importantes, entre las que se encuentra, por ejemplo, la de Kyrie Irving, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a finales de la campaña anterior.