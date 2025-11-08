El Lanzarote, destronado por el Villa en Los Olivos

El Villa Santa Brígida sumó un triunfo sólido ante un Lanzarote que pierde el liderato con esta derrota en Los Olivos (2-0), merced a los goles de Kai y el sempiterno Santi Chicha. El conjunto satauteño llevó el peso del partido desde el inicio y tuvo las ocasiones más claras; mientras, el cuadro rojillo, que solo aguantó su marco a cero hasta el descanso, apenas inquietó el portería rival y dependió del guardameta Ruymán para evitar una derrota todavía más abultada.

El conjunto local asumió el dominio de la posesión desde los compases iniciales y dio el primer aviso a los nueve minutos por medio de Santi Chicha. El atacante cruzó el balón en exceso en un remate desde el borde del área. Minutos más tarde, Ale Gil lanzó una falta a la barrera y Kai no llegó por muy poco a rematar en boca de gol un centro lateral.

La única llegada clara del Lanzarote en la primera mitad llegó pasada la media hora, en un saque lejano de falta ejecutado por Pablo y cabeceado por Raúl por encima del travesaño. En la réplica, al filo del intermedio, Santi sacó una volea tras un servicio largo de Óliver, obligando a Ruymán a estirarse para despejar a córner y conservar su marco a cero al descanso.

A los tres minutos de la reanudación, Santi Chicha cabeceó al larguero un centro de Barcia desde la derecha y Kai cazó el rechace para establecer de cabeza el 1-0. El gol dejó tocado al Lanzarote, que quedó a merced de su rival y se encomendó a la actuación de Ruymán para evitar una diferencia mayor. El portero rojillo desvió dos mano a manos consecutivos ante Joshua y Kai, pero en el minuto 73, perdió el balón fuera del área en una disputa con Yeremy, quien cedió a Santi Chicha para que ampliase diferencias. Restando dos minutos para el final, Loukou pudo ajustar el tanteador, pero su disparo lo atrapó Jonay en dos tiempos y el 2-0 fue definitivo.