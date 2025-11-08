Las ocasiones brillan por su ausencia en el Arucas-Yaiza

Reparto de puntos en el duelo entre el Arucas y el Unión Sur Yaiza, que se caracterizó por la falta de ocasiones de gol (1-1). Aythami Artiles adelantó a los aruquenses a los ocho minutos de juego y cerca del descanso Javi Amadoz equilibró de nuevo la contienda. Tras el receso, el cuadro grancanario dio un paso al frente, pero no estuvo fino en los últimos metros y apenas creó peligro ante un equipo lanzaroteño más defensivo.

El duelo arrancó con un primer intento del visitante Diosbet que Samuel Rivero rechazó a córner. Sin embargo, el primer gol caería en el lado contrario del campo a los ocho minutos, tras una falta lateral ejecutada por Vicente Romero desde la derecha que Aythami cabeceó a la red en el primer palo.

Las defensas se impusieron a los ataques a lo largo de un primer tiempo escaso de llegadas claras, lo que obligó a ambos equipos a buscar sus opciones a través de acciones a balón parado. Así, Adrián Reguera tuvo dos opciones para igualar antes de la media hora con dos lanzamientos de falta que salieron rozando la madera. En la réplica, Mike atrapó en dos tiempos el tiro de falta de Iván Pérez.

Ya en el minuto 43, Diosbert controló el balón tras un robo del Unión Sur Yaiza en el centro del campo y sirvió en profundidad hacia la carrera de Javi Amadoz, quien controló en una situación de mano a mano escorado a la izquierda y estableció la igualada con un tiro cruzado.

Al regreso de vestuarios fue el Arucas el equipo que llevó la iniciativa con el balón en su poder, frente a un cuadro yaicero que trató sin éxito de buscar sus opciones al contragolpe. A pesar de generar más llegadas al área rival, la falta de acierto en los metros finales condenó a los de Chus Trujillo, que no supieron hacer daño.