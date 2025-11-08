Tomás alarga la gran racha de Las Palmas C

Las Palmas C sigue sin freno. El segundo filial de la UD, que se llevó los tres puntos de su visita al Panadería Pulido San Mateo por 2-3, encadenaba su sexta jornada sin perder en el grupo canario de Tercer RFEF y su tercera victoria consecutiva. Aunque el conjunto local generó más llegadas al área y tuvo las mejores ocasiones, se vio obligado a igualar el marcador en dos ocasiones a un adversario que se mostró muy eficaz saliendo al contragolpe, llevándose el triunfo de esta manera en el minuto 90.

Ningún equipo se mostró superior durante los primeros compases, aunque fue Las Palmas C la que generó mayor sensación de peligro en sus llegadas al área, con Antonio llevando la iniciativa en ataque y Darío poniendo a prueba por primera vez al meta naranja. Hasta que al cuarto de hora su portero Gárate salió a despejar de puños un centro lateral de Aarón Jorge y acabó introduciendo el balón en su propia portería.

El 0-1 hizo despertar al Panadería Pulido, que tuvo sus primeras aproximaciones claras con Ale Gemelo como protagonista; primero con una volea alta y más tarde con un tiro colocado que salió cerca del palo. La mejoría local tuvo su recompensa al filo del descanso con el empate de Cristian, aprovechando un desajuste defensivo en un mal despeje de córner para hacer de cabeza el 1-1.

Otra contra

Siguió apretando el San Mateo al regreso de vestuarios, pero en un contragolpe a la hora de juego Darío volvió a adelantar al filial. Tras ello, los de Yoni Oujo siguieron remando. Raúl Sosa y Ale Gemelo golpearon ligeramente desviado, mientras que Eleder obligaba a Mohedano a desviar su testarazo. Por su parte, Las Palmas C siguió haciendo daño y buscando la sentencia a la contra.

En el minuto 85, Sullivan restableció la igualada a pase de Joel, y en la acción posterior Loren perdonó la remontada al rematar fuera a puerta vacía tras cazar un rechace de Mohedano, quien poco después se empleó a fondo para negar el gol a Raúl.

A pesar de los intentos del combinado naranja, Las Palmas C se llevaba el triunfo sobre el tiempo reglamentario gracias a otra contra culminada por el recién incorporado Tomás.