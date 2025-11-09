Carlos Durán, el senderista mágico de las pisadas contra las patologías mentales: "Les evita ir a más medicación"

Un senderismo mágico. Caminar para liberar almas. Carlos Durán Angulo (Las Palmas de Gran Canaria, 50 años) lleva cuatro años como integrador social en los Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial San Francisco I y II. Con la colaboración de la Federación Canaria de Montaña (FECAMON), que les brinda un guía profesional de forma gratuita, así como la cobertura de un seguro específico y material, organiza caminatas por el interior de la Isla de seis a diez kilómetros.

Es un encuentro íntimo con la naturaleza para los internos y usuarios del área de salud mental, que están bajo tratamiento de esquizofrenia, bipolaridad o trastorno límite de la personalidad. Durán bendice la actividad que vale de pastilla mágica. "El impacto saludable es inmediato", valora sobre el programa de actuación que lleva el nombre de 'Senderos de vida'.

"Van con todas las coberturas y coordinamos el servicio de transporte. FECAMON nos ayuda en todo y calibra el nivel físico. En nuestro caso, es de nivel deportivo pero familiar y no exige un estrés físico. Tratamos de alejar el nivel de confort a los usuarios de salud mental. El pasado mes, hicimos una ruta de Valleseco a Valsendero. Fue de seis kilómetros y jamás pasa los diez; hay usuarios de 50 años y otros de 30, tanto hombres como mujeres". Este aventurero de las almas libres cierra el grupo y premia a la mejor foto de los participantes. No descarta hacer el Camino de Santiago. "Primero daremos el salto a otra isla y luego a la Península, paso a paso".

Aquí vienen los puntos positivos de los reyes del monte. Los Boy Scouts contra el estigma. "Aunque todas las practicas deportivas les reduce el estrés emocional y físico, en el caso del senderismo, práctica muy extendida en Canarias, por el número de fichas federativas, te brinda un plus. Al estar en la naturaleza, no solo se relajan sino que minimiza el grado de ansiedad. Comparten la experiencia con otros compañeros, hablan con los lugareños y todo eso lo recogemos como material 'feedback'. Les hacemos encuestas, se lo pasan bien y se relajan, que es el primer objetivo. La meta es combatir esa necesidad, ese nerviosismo y ante todo, huir del confort".

Pero Durán es ambicioso. Quiero un kilómetro más "Queremos facilitarles que vayan a un club de senderismo, que se integren; que adquieran esa libertad. Que preguntan a la guía, hay que interactuar". El integrador lidera esa fase de atención directa con el deporte como terapia, está respaldado por psicólogos y enfermeros. Con el aliento de la Federación, en mayo de 2026 finaliza este ritual mágico de caminar por el monte contra las sombras. La idea es mantenerlo con vistas a volar a Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Fármaco mágico

Insiste que la mejoría se detecta de forma exprés. "Cualquier usuario con ansiedad o nerviosismo, cuando camina por la montaña, percibes la mejoría in situ. "Es como si se tomaran una pastilla, nunca vamos a reducir la medicación; pero esto les evita ir a más medicación. Mejoran, son más sociables y ese vínculo con la naturaleza te estimula de una forma especial. Y a los profesionales que vamos con ellos, esta herramienta nos vale mucho".

La expedición de los dos centros la integran 30 usuarios, dos profesionales y la guía. La naturaleza para despertar las habilidades sociales y emocionales. Todo de golpe y sin masificaciones. "Huimos de la huella ecológica; las masificaciones no ayudan a nadie. Un grupo de 25 es como si fuese una familia, comparten y comen juntos. Se llevan su picnic y se les inculca que no dejen de caminar". El enemigo es el sedentarismo y los móviles.

Tamadaba, el Roque Nublo, Artenara y Hoya de Pineda como industria de fármacos mágicos. "El patrón más común es la esquizofrenia con sus variantes, así como los problemas familiares por situación de estrés. Pero los que están en los centros de día son los que mejor están; son usuarios que están equilibrados, con su medida de medicación precisa. Además, cuentan con una red profesional y una red familiar. Entre todos ayudamos", puntualiza el caminante de la legión mágica. Desde el Servicio Canario de Salud se almacenan los datos de pacientes en la Isla. Para Durán, la naturaleza es el mejor hospital. Pinos contra el estigma y por la inclusión de los Boy Scouts que tienen urticaria a los móviles. Senderistas contra el sofá.