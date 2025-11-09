Edu Salles desatasca al ‘Sanfer’ ante el San Miguel

El San Fernando se reencontró con el triunfo y no pierde de vista los puestos de promoción de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF, el cuadro sureño, séptimo con 17 puntos, se encuentra a dos unidades de la quinta plaza, la última que marca el límite. Gracias al acierto de Edu Salles, los de Juan Carlos Socorro superaron a un San Miguel que se mantiene en puestos de descenso (1-0).

Un centro de Stéphane cabeceado por el atacante brasileño a la hora de juego desatascó un partido trabado, con la posesión dominada por el equipo grancanario, pero con escasas ocasiones de gol en ambos lados del terreno de juego.

El partido estuvo espeso desde el inicio, con la posesión decantada hacia el bando local y con su adversario tratando de buscar sus opciones mediante salidas rápidas al contragolpe, sin capacidad para sobreponerse a la línea defensiva del Sanfer.

La primera llegada de peligro fue para los de Maspalomas. Llegaba al cuarto de hora por medio de Edu Salles, quien se marchó de su par desde el borde del área y sacó un tiro raso que se marchó por poco. Más tarde, Felipe probaba fortuna después una internada de Naim, con el mismo final.

La situación no cambió a lo largo de una paupérrima primera parte, sin ritmo y sin ocasiones claras, que acabó sin nuevas acciones a reseñar por parte de ninguno de los dos equipos.

Al comienzo de la segunda mitad, el San Fernando trató tímidamente de dar un paso al frente y dio el primer aviso por medio de Stéphane, que golpeó ligeramente desviado. Por su parte, un balón colgado de Zeben desde la derecha que se marchó por línea de fondo fue de lo poco destacable del cuadro tinerfeño.

Los de Juan Carlos Socorro jugaron más en campo contrario y a la hora de juego abrieron el marcador gracias a un centro de Stéphane desde la derecha que Edu Salles cabeceó a la red.

Con el 1-0 en el tanteador, el combinado sanmiguelero intentó estirarse, pero a excepción de alguna jugada aislada mediante balones en largo no logró generar peligro ante la sólida zaga de un Sanfer que apenas sufrió para conservar el triunfo.