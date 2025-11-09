La eficacia del Marino sentencia al Tamaraceite, que sale goleado
El ‘Támara’ mejora tras el descanso, pero elcuadro tinerfeño sentencia el duelo con los tantos de Álvaro Iglesias e Isma
Acan
El Marino plasmó con una goleada su superioridad ante el Tamaraceite (3-0). Los tinerfeños dominaron la situación y tuvieron más llegadas al área para marcharse al descanso con una ventaja mínima que ampliarían en la segunda parte, en la que se mostraron cómodos a pesar de los primeros intentos del Támara por reengancharse al partido.
Tras el tanteo inicial, el conjunto marinista fue apoderándose del balón para generar las primeras llegadas de peligro ante un rival más vertical cuando recuperaba la posesión, aunque sin fluidez en ataque. Pasado el primer cuarto de hora, Álvaro Iglesias perdonó un mano a mano golpeando fuera; y más tarde, Lie sacó un trallazo desde el vértice del área que salió lamiendo la madera.
Con el paso de los minutos, el Marino intensificó su dominio y jugó más en campo rival. De esta manera, tras numerosas llegadas con poca claridad, llegó el 1-0 en el minuto 37 tras un saque de esquina ejecutado por Alberto que la zaga visitante no atinó a despejar, dejando un balón muerto que recogió Facu Valiente llegando desde atrás para golpear con potencia a la red.
Al regreso de los vestuarios, el combinado grancanario trató de estirar sus líneas y tuvo las primeras aproximaciones del segundo tiempo, siendo la más clara un disparo lejano de Miguel Viera que encontró la respuesta de mérito de David. En la réplica, Galindo se empleó para desviar el intento de Alberto desde la media luna.
Pese a la mejoría del Támara, el conjunto de Los Cristianos puso el 2-0 en el ecuador del segundo tiempo gracias a una acción individual por la banda de Facu Pérez, quien asistió a Álvaro Iglesias. A partir de entonces, los locales jugaron cómodos y sentenciaron con el tanto de Isma en un mano a mano en la recta final.
