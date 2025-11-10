El Almogarén vence al Castro Morales y es el nuevo líder de la Primera Categoría

Primera diferencia en la máxima categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria. En la luchada que iba a definir al líder, el Almogarén consiguió sumar los tres puntos ante un correoso Castro Morales (12-11). El duelo entre los puntales fue el enfrentamiento decisivo. Con el 11-10, después de colocar Álvaro Déniz este resultado en el marcador, tocaba el turno para Kevin Acosta y Cristo Hernández protagonizar unas agarradas muy bonitas que finalizaron con una eliminación mutua por pasividad en la primera agarrada, resultado que selló el triunfo valsequillero.

Por otra parte, esta jornada se inició con victoria para el Unión Gáldar ante el Castillo (12-8), lo que supone el primer triunfo para los del norte de Gran Canaria, que empatan en la segunda posición con el Castro Morales, mientras que los del sur siguen sin triunfos en la Primera Categoría. Destacar la aportación de Birame Ndiaye, Alejandro Mendoza y Zamora en los locales, con dos puntos cada uno, y la salida del destacado B, Kike Ojeda, que tumbó en las dos agarradas al puntal C del Castillo, Añaterve Abreu.

Igualdad latente

La segunda jornada en la segunda categoría arrancó en el Cruce de Arinaga con la luchada que midió al Roque Nublo y al Santa Rita. Los visitantes colocaron rápidamente el 1-7 sobre. Las actuaciones de los juveniles Joan Lajo y Javier Díaz, abrieron el camino para un Santa Rita que solo se vio frenado por el buen hacer de Agustín González, el Pollo de la Herradura, para reducir hasta el 7-10. Las esperanzas del equipo de Pepe Alemán cayeron en saco roto con la salida al terrero de Beneharo Hernández, el cual vivió dos separadas con el Destacado A local, justo antes de que Josimar Rubio eliminara a Juan Carmelo Rodríguez, finalizando la luchada con la separada entre Mendoza y Rafa Santiago para cerrar el 9-12 definitivo y sumar así la primera victoria de la temporada para el Santa Rita.

Asimismo, en el terrero de El Chiquero, el Guanarteme se llevó la luchada 11-12 ante el Maninidra. No fueron suficientes los cuatro puntos y la eliminación del puntal C del Guanarteme, Cristo Izquier, a manos del destacado A del cuadro local, Abián Sánchez.

Por otro lado, el Unión Agüimes ganó con solvencia a Los Guanches (12-9) para seguir empatado a 6 puntos en lo más alto de la tabla con el Guanarteme. En ese sentido, el conjunto de Arucas continúa sin victorias en la categoría de plata después de dos luchadas.

Por último, en las luchadas de la tercera categoría, hasta cuatro equipos comparten el liderato con 6 puntos. El descanso del Castro Morales esta jornada lo supieron aprovechar de una forma más que correcta el Ajódar (11-12) frente al Unión Sardina y el Tinamar (12-9) ante el Adargoma para igualar las dos victorias de los de Telde.

En el duelo de la parte baja de la tabla clasificatoria entre dos de los equipos más necesitados de este inicio de curso, el Vecinos Unidos sumó su primer triunfo después de vencer por 12-6 al Unión Doctoral, ahora colista de la clasificación.