Boda futbolera de Héctor Ramírez: 'sí quiero' en Teror, 300 invitados, Armonía Show y la bandera de la UD Las Palmas
El presidente del Támara y hermano del principal mandatario amarillo Miguel Ángel se pegará la luna de miel por el Frankfurt navideño
El presidente de la UD Tamaraceite y hermano del máximo mandatario de la UD Las Palmas, Héctor Ramírez, contrajo matrimonio el pasado 8 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror. Acompañado por su madre hasta el altar, su esposa Patricia Quintana hizo lo propio con su padre, un momento que Ramírez califica como “emotivo”.
Con 300 invitados, destacaron jugadores de la UD Tamaraceite, así como toda la cúpula de la UD Las Palmas: directiva, consejeros y personalidades de la entidad amarilla. La celebración, por su parte, fue en la Finca Los Pinos, en el municipio de Firgas.
Para animar la fiesta, Héctor Ramírez y su esposa Patricia contrataron los servicios de Los 600 y Armonía Show, siendo los encargados de animar la ceremonia.
La Vaquita puso el catering, mientras que la empresa Deodar fue la encargada de la decoración de la boda. Pablo Varela inmortalizó el momento como fotógrafo oficial y la mención especial de los recién casados es para los wedding planner Marina y Curro, de Geniusloqui, quienes hicieron que todo fuera mágico.
La Luna de Miel será sencilla y estará enfocada a estas fechas navideñas: un recorrido por los mercados de Europa, empezando por Alsacia y terminando en Frankfurt. “Fue todo muy especial y estamos muy felices” comenta Héctor Ramírez.
