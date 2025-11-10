Las Palmas Atlético saca rédito en un partido áspero

Las Palmas Atlético se puso el mono de trabajo para sacar un punto de su visita al San Sebastián de los Reyes, el Sanse (1-1), después de un choque áspero y con muchas interrupciones. Así, el filial de la UD encadena cinco jornadas sin perder en el grupo 5 de Segunda RFEF, para situarse décimo en la tabla.

En el primer tiro a puerta de los amarillos, a la media hora de juego, Elías puso el 0-1 de falta directa. El cuadro madrileño igualó antes del descanso y salió mejor al segundo tiempo. Pese a la mejoría local, la zaga insular se mostró contundente, concediendo pocas ocasiones claras.

Los compases iniciales fueron de tanteo, sin intenciones de asumir riesgos por parte de dos contendientes que con el paso del tiempo ejercieron un fútbol brusco para frenar cualquier mínimo intento rival de aproximarse al área. Hasta que en el minuto 29, Elías rompió el marcador inicial desde la frontal, ayudado por el desvío de la barrera, con el lanzamiento de una falta que él mismo provocó; era el primer tiro a puerta del partido.

Pocos minutos más tarde, el Sanse respondió tras una incorporación de Álex Blanco al ataque por el perfil diestro, colgando un balón al área que Fer Harta remató en el primer palo para restablecer la igualada. A excepción de los goles, no hubo más disparos en toda la primera parte, salvo un tímido intento de Garci desde el pico del área al filo del descanso que Killane atrapó sin problemas.

En la reanudación, el conjunto madrileño salió mejor y jugó más en campo rival a través de un juego vertical. Un centro raso de falta lateral de Mario González estuvo a punto de sorprender a Killane, que tuvo que emplearse para atrapar el balón en una jugada embarullada en la frontal del área chica. Más tarde, el meta grancanario volvió a intervenir para desviar el golpeo de Fer Harta.

Siguió llevando la iniciativa el Sanse en el tramo final, aunque la zaga amarilla mostró contundencia. Ya al filo del tiempo reglamentario, Javi Martínez tuvo la opción de dar el triunfo a Las Palmas Atlético, pero su tiro colocado desde fuera del área se marchó alto.