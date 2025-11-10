Santi Aldama roza el doble-doble en su duelo ante Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la NBA

Los Grizzlies de Santi Aldama no pudieron conseguir la victoria ante el equipo más en forma de la NBA y máximo favorito al anillo después de conquistar el título de campeón la temporada pasada: los Oklahoma City Thunder. Los de Tennessee realizaron una gran primera mitad, marchándose por delante en el marcador al descanso y marcando las distancias con el conjunto dirigido por Mark Daigneault.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, los actuales monarcas de la mejor liga del mundo, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, le dieron la vuelta al choque con un parcial de 18-34, que resultaría clave, rubricando su triunfo durante los últimos 12 minutos (114-100).

Aldama suma y sigue

Por su parte, Aldama rozó el doble-doble al sumar 12 puntos y 9 rebotes, a los que añadió 4 asistencias. El ala-pívot isleño volvió a acercarse a los 30 minutos de juego en pista, lo que demuestra la confianza de Tuomas Iisalo en el 7 de los Grizzlies, en un momento en el que el equipo de Memphis está buscando su mejor versión para tratar de asentarse en posiciones de privilegio dentro de la Conferencia Oeste.

Enfrente, Gilgeous-Alexander volvió a demostrar los motivos por los que es, ahora mismo, el mejor jugador del planeta. El actual MVP de la NBA y de las Finales, así como máximo anotador del campeonato en el curso anterior, se marchó hasta los 35 puntos, 22 de ellos en la segunda mitad, además de 7 rebotes y 6 asistencias; otro día más en la oficina para el base internacional por Canadá.

Los Grizzlies continúan en puestos de Play In

Con esta derrota, los Grizzlies se mantienen en los puestos de Play In, décimos clasificados dentro de la Conferencia Oeste, con un balance de cuatro triunfos y siete derrotas. Mientras tanto, los Thunder siguen siendo el mejor equipo de toda la NBA, con diez victorias y una sola derrota, lo que les sitúa al frente de un Oeste que, por ahora, están dominando con puño de hierro.