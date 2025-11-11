El CV Guaguas, preparado para rematar su faena en la CEV Champions League

Antepenúltimo escollo para llegar a la tierra prometida. Mañana (19.00 horas), el Arena abre sus puertas para vivir otra cita clave de un CV Guaguas preparado para su siguiente asalto europeo. La escuadra amarilla busca, con deseo, clasificarse para la fase de grupos de la Champions League y, para ello, afronta un nuevo envite que pondrá a prueba la resistencia de los jugadores de Sergio Miguel Camarero ante uno de los grandes clubes del voleibol griego.

El Olympiakos, conjunto al que los insulares ya doblegaron en el partido de ida celebrado el pasado jueves en territorio heleno (1-3), llega a la Isla obligado a ganar. La única opción para los pupilos de Andrea Gardini de darle la vuelta a la eliminatoria pasa por un 0-3 o un 1-3, lo que les llevaría a forzar un set de oro, donde se lo jugarían todo en un tie-break a vida o muerte.

De esa manera, al Guaguas le basta con llevarse dos sets para certificar su billete a la siguiente ronda de la máxima competición continental, por lo que el conjunto isleño cuenta con esa red para un duelo que no será sencillo.

Un Guaguas en racha

En lo que va de curso, el club grancanario ha actuado de forma intratable ante sus rivales. No ha perdido ni un solo encuentro en la Superliga Masculina de Voleibol, donde comparte el liderato junto al Río Duero Soria y el CV Manacor.

En cuanto a su camino europeo, los amarillos consiguieron ganar sus dos enfrentamientos ante el MAV Elore húngaro, motivo por el cual han podido continuar con ese objetivo de estar presentes en el cuadro definitivo del campeonato continental.

Por su parte, el Olympiakos va a llegar a este choque de vuelta un poco tocado. Los griegos vivieron la semana pasada unos días algo complicados, ya que no cedieron únicamente ante el Guaguas, sino que también cayeron en su propia casa frente al Panathinaikos (0-3), su eterno rival. Ante ese escenario, los helenos vienen con la intención de cambiar su dinámica e intentar dar la sorpresa en un Gran Canaria Arena preparado para la ocasión.

Un partido de momentos

Para el entrenador insular, Sergio Camarero, este cara a cara ante el Olympiakos va a ser muy difícil, porque «sabemos que ellos cuentan con una gran plantilla y son un club de alto nivel».

Además, el preparador señaló la importancia de estar concentrados en cada momento, porque puede ser un partido largo y duro. «Creo que los detalles van a marcar esta eliminatoria; debemos estar listos para pelear punto a punto».

Por último, destacó que tiene a todos sus jugadores disponibles, incluido un Osmany Juantorena que puede ser muy determinante para el devenir de la eliminatoria, y explicó que sus jugadores están ilusionados y con ganas de jugar. «Sabemos que somos capaces de conseguir el pase, aunque vamos a necesitar a nuestra gente».

En caso de certificar el billete para la siguiente ronda frente al Olympiakos, el Guaguas lograría entrar ya en la última serie previa antes de llegar a la deseada fase de grupos. Los isleños pretenden soñar en grande esta temporada a nivel europeo, y todo pasa por dar un pasito más mañana.