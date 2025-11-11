El Net 7 Blackboard femenino debuta con victoria en la Liga Nacional de vóley playa

El pasado fin de semana comenzó la Liga Nacional de vóley playa, y las chicas del Net 7 Blackboard visitaron al GDLR Las Rozas de Madrid en un duelo que cayó del lado grancanario tras una actuación muy completa.

El primero de los siete enfrentamientos se lo llevaron las madrileñas, con las jóvenes Miriam Belón y Fede Garcés, aunque sin alcanzar la dosis de brillantez suficiente como para consolidar la victoria. No obstante, los nervios iniciales fueron desapareciendo y el cuadro insular logró darle la vuelta a la situación: primero el dúo Lola Portero–Raquel Palma, y después la pareja Cristina Hopf–Cristina Pérez, sacaron adelante dos encuentros consecutivos para poner por delante a las canarias.

Más tarde, el GDLR Las Rozas de Madrid se impuso en el partido agrupado, devolviendo la igualdad al marcador (2-2).

Pisar el acelerador

Con todo muy igualado, las chicas dirigidas por Víctor Díaz pisaron el acelerador para sumar dos nuevos triunfos. La pareja Lola Portero-Raquel Palma firmó una gran remontada para lograr la primera victoria, mientras que Miriam Belón y Fede Garcés se desquitaron de lo ocurrido en el primer choque, asegurando el triunfo global para las grancanarias.

En el último encuentro, aunque ya no había nada en juego, Sara Zasadny junto a Cristina Hopf no pudieron superar a la dupla madrileña, dejando el 3-4 final en el marcador, un resultado que permite al Net 7 Blackboard sumar sus dos primeros puntos de la temporada.