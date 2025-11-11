TENIS
Roberto Pérez y Noah López buscan avanzar de ronda en el ITF M15 de Las Palmas de Gran Canaria
El grancanario y el conejero, unicos isleños en liza, afrontan mañana sus duelos de la primera ronda
La representación canaria en el ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria queda en manos del grancanario Roberto Pérez y el conejero Noah López, quienes fueron las grandes sensaciones de la fase previa. El primero se verá las caras con el argentino Joaquín Bianchi, mientras que el segundo tendrá que mostrar su mejor versión para superar al gran favorito al título: el italiano Federico Bondioli.
Ambos partidos, pertenecientes a la primera ronda, se disputarán mañana. Del resultado de ambos encuentros va a depender el futuro de la armada canaria en un torneo valedero para el Ranking WTA.
Los otros canarios, eliminados
Por otro lado, la suerte fue esquiva para los canarios que jugaron hoy. El grancanario, Darío Ortega, perdió ante el número 3 del torneo, Diego Agusto Barreto Sánchez, en dos parciales (6-1 y 6-3), y el tinerfeño David Aguiar cedió en tres sets muy reñidos ante el sueco Patrick Munkhammar (6-3, 3-6 y 4-6) en un partido muy igualado.
