El Guaguas vuela hacia la tercera ronda previa de la CEV Champions League

Victoria sin paliativos la lograda por el Guaguas en el encuentro de vuelta de la segunda ronda de la CEV Champions League, en un duelo en el que los grancanarios finiquitaron la eliminatoria al imponerse con claridad en los dos primeros asaltos, para sellar su billete para la tercera ronda previa, donde se verá las caras con el conjunto búlgaro del Levski de Sofía.

El central caboverdiano Hélder Spencer fue designado como MVP del encuentro.

Espléndida puesta en escena del Guaguas sobre la pista del Gran Canaria Arena, haciendo daño a la recepción del Olympiacos con Hélder Spencer al saque, con Walla, Juantorena y Bruno llevando en volandas a los amarillos que endosaban un parcial de salida de 6-2.

El conjunto griego no terminaba de encontrarse cómodo con su saque, concediendo demasiados errores no forzados que los amarillos penalizaban sin piedad, obligando a los visitantes a consumir sus dos tiempos muertos de forma consecutiva cuando el electrónico reflejaba un 16-6 favorable a los pupilos de Sergio Miguel Camarero.

El Guaguas borraba de la pista a un desdibujado Olympiacos que nada podía hacer para frenar a Walla y Juantorena desatados en ataque, en un primer asalto tiznado por completo de amarillo que cerraba Hélder Spencer con dos hachazos para ganar la primera batalla por un abultado 25-10 que dejaba a los grancanarios a un set de la clasificación para la tercera ronda previa de la CEV Champions League (1-0).

Objetivo cumplido

Los helenos conseguían mejorar su juego en el arranque de un segundo acto marcado por la igualdad, en el que Fromm, Atanasijevic y Pitakoudis ponían en ventaja a los hombres de Andrea Gardini en los primeros compases, el tiempo que tardaba Walla en calentar su brazo armado para voltear el marcador, llevando al técnico italiano del Olympiacos hasta el pedal del pánico con un 10-9 en el luminoso.

Dos puntos consecutivos de Bruno desataban las alarmas en el banquillo heleno al tomar los grancanarios una renta de tres puntos que se antojaba que podía ser decisiva, agotando sus tiempos muertos (16-13).

El Guaguas dominaba el escenario ante un Olympiacos que daba sus últimos coletazos antes de perecer en el set, en el partido y en la eliminatoria tras enviar a la red Perrin el saque que colocaba el 25-23 en el luminoso.

Un set de regalo para la afición

Con la tranquilidad de tener ya la clasificación en el bolsillo, el Guaguas afrontaba el tercer acto con numerosas rotaciones en su sexteto, para evitar lesiones y de paso recompensar a los no tan habituales en el equipo con un partido de Champions League.

La segunda unidad daba su mejor versión para sellar una victoria también en el partido por la vía rápida al adjudicarse también la tercera batalla por 25-21 (3-0).