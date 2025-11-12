José Bordón y un hito para la historia del deporte canario de 360 grados

'No tengo nada, nada de nada; todo me sobra si tú me faltas'. Mientras sonaba en sus auriculares esta letra de la canción 'Nada de nada', obra del artista Marc Anthony, el grancanario José Bordón se disponía a recorrer los últimos metros para entrar en la historia del deporte canario. Con ese ritmo de salsa, el corredor natural de Agüimes fue dando pasos por Tejeda para terminar como campeón de la 360º The Challenge Gran Canaria y convertirse en el primer isleño en romper esa barrera.

Sin embargo, antes de rozar la gloria con la yema de sus dedos, tuvo que sufrir las duras condiciones de un recorrido que pone a prueba la resistencia del ser humano tanto en lo físico como en lo mental, dando pie a una de esas leyendas que ya están marcadas por el difícil terreno montañoso de la isla de Gran Canaria.

«Yo tenía claro que mi intención era mantenerme fiel a mi filosofía: soy un atleta de larga distancia, mi fuerte es la resistencia, pero ya antes de la carrera tenía claro que quería pelear por estar entre los primeros clasificados. Mi objetivo era estar en casi todo momento situado entre los diez primeros», explicaba un José Bordón que aún se recuperaba de su batalla con los mejores corredores del mundo.

Un comienzo complicado

A pesar del éxito, el inicio supuso la parte más dura del trayecto, aunque ese aspecto estaba dentro del guion establecido por el deportista grancanario. «Antes de la primera noche, en el tramo entre Agaete y La Aldea, no me encontraba bien; no sentía ningún dolor, pero mi sensación era que no tenía bajo control mi propio ritmo de carrera. Aun así, todo estaba planeado y lo tenía claro».

Bordón sabía que aquella base de vida en La Aldea iba a ser su salvoconducto para arrancar de verdad la prueba tras esa parada. La clave fue la ingesta de comida para coger el impulso necesario y recargar energías. «Hay corredores que comen poco y otros que controlan más las comidas. En mi caso, me atiborré; me comí una pizza y unos dulces, porque eso iba a ser el último depósito de energía que iba a tener. No suelo comer azúcar, tengo una dieta con todo muy medido, aunque en esa ocasión no me quedó otra que degustarlos (risas)».

Aunque salió de La Aldea algo más pesado de lo habitual, fue encontrando ese chute de energía que le proporcionó la comida para ir avanzando puestos en la clasificación. «Fui sintiéndome mejor con el paso de los kilómetros, encontrando mi ritmo y viendo que estaba en condiciones de entrar en la pelea. Cuando llegamos a Veneguera, donde hicimos la segunda noche, solo preguntaba por la situación de mis rivales. Me dijeron que estaban a cinco kilómetros y que no llevaban buena cara; ahí pensé que debía apretarles para meterles algo de presión», relataba el runner.

Perspicacia a la hora de la verdad

Una vez en Mogán, José Bordón salió del municipio en cuarta posición. Comenzó entonces una persecución en la que la orientación y el ingenio fueron claves.

«Seguí con mi ritmo sabiendo que podría tener una oportunidad. Poco a poco fui recortándoles distancia. Cuando llegué al Barranco de Chira, empecé a ver luces frontales por todos lados y me quedé sorprendido; no sabía qué estaba pasando hasta que me di cuenta de que los tres corredores que iban por delante se habían salido del camino y estaban perdidos. Aun así, intenté ayudarles para que volviesen al recorrido», contaba el isleño.

Cuando Bordón llegó a la última base de vida, situada en los Cercados de Araña, le comentaron que ya estaba en primera posición y que solo le restaban 16 kilómetros para llegar a la meta, aunque en ese avituallamiento apenas pudo descansar, porque le dijeron que «los que me perseguían ya venían a por mí. 'Ni te atrevas a sentarte, vete y tira con todo lo que tengas', me comentaron allí. Así que salí corriendo».

En esos últimos suspiros, aprovechó la coyuntura del paraje y la cabeza por encima del corazón para despistar a sus rivales. «Había una luna llena increíble que iluminaba todo el barranco. Yo me conocía ese terreno a la perfección porque suelo entrenar por ahí, así que tomé la decisión de apagar mi luz frontal para que los que venían por detrás perdiesen mi referencia. Al no tenerme vigilado, dejaron de perseguirme con tanta fuerza y fue cuando les saqué unos dos kilómetros de distancia, más o menos».

Un final real

Con todo ya decidido, el atleta se adentró en esos últimos tramos con la felicidad por bandera. «Tuve que pararme a pensar un par de veces por si estaba alucinando, porque en este tipo de pruebas puedes tener alucinaciones si no duermes», comentaba.

Aun así, la alegría lo desbordó al alcanzar el pueblo, ya que pudo ver allí a su familia esperándole en la meta antes de cruzarla: «Estaba mi mujer, estaban mis padres, mis amigos... Se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, como todas las horas de sacrificio y de entrenamiento; esos días en los que llego de trabajar y me cambio para poder entrenar, o esas horas de sueño que me quité para cumplir con mi plan... Además, ser el primer canario en conseguirlo es todo un orgullo», recapitulaba.

Al final, este tipo de desafíos personales son los que llenan el alma, y la de José Bordón está desbordante tras una victoria que coloca su nombre en el olimpo del deporte canario. Pese a todo, como buen deportista, sus ambiciones no terminan aquí: «Ya estamos mirando con mi entrenadora carreras un poco más largas para el año que viene; esto no para», destacaba con pasión el grancanario.

Sea como sea, los barrancos de Gran Canaria ya conocen su figura y la definen como la de un espíritu errante cuyo uso de la lógica está por encima de las altas pulsaciones de una prueba como la 360º The Challenge. Eso sí, siempre avanzando a ritmo de salsa.